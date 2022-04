TIM, con ‘TIM Urban Genius’ Cairo Montenotte diventa una Smart City

TIM, accordo per realizzare una piattaforma dotata delle più moderne tecnologie per migliorare la mobilità e la sicurezza cittadina

TIM e il comune di Cairo Montenotte hanno siglato un accordo per la realizzazione di una piattaforma dotata delle più moderne tecnologie con l’obiettivo di migliorare la mobilità e la sicurezza della città a beneficio dei cittadini e dei turisti.

La soluzione ‘TIM Urban Genius’, di TIM sviluppata in collaborazione con Olivetti, digital factory del Gruppo, sarà implementata per l’Amministrazione comunale di Cairo Montenotte, permetterà l’accesso integrato ai diversi servizi per la città, realizzati sulla rete mobile di TIM, per la gestione intelligente del traffico, dei parcheggi, delle telecamere di video-sorveglianza oltre al monitoraggio dei corsi d’acqua attraverso il controllo dell’alveo fluviale.

I dati, raccolti in forma anonima e aggregata, saranno riportati in una grafica intuitiva sui video wall della Control Room. Queste informazioni saranno elaborate grazie alle più recenti metodologie di analytics e di intelligenza artificiale e gestite nel rispetto dei più stringenti requisiti di sicurezza. Sarà così possibile effettuare analisi real time predittive e simulazioni, per supportare l’amministrazione nel prendere le decisioni più opportune a beneficio della collettività.

‘TIM Urban Genius’ integra l’intelligenza artificiale, i sensori per l’Internet of Things, il cloud computing e le soluzioni per l’analisi dei dati attraverso la rete TIM. La piattaforma sarà quindi una vera e propria ‘cabina di regia’ virtuale, dotata delle migliori tecnologie digitali, per realizzare un modello di smart city che mette al centro il cittadino e le sue necessità in un contesto sostenibile e capace di rispondere anche ad eventi improvvisi. L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato che renderà Cairo Montenotte una città sempre più connessa e intelligente.

Il servizio, realizzato da TIM per Cairo Montenotte, raccoglierà i dati e i flussi video provenienti dai sensori distribuiti sul territorio per metterli a disposizione, in tempo reale, di un team di operatori esperti delle strutture coinvolte al monitoraggio: si tratta di un progetto, unico in Italia per comuni di queste dimensioni in relazione all’elevato livello di innovazione e di sicurezza e rappresenta un ulteriore elemento distintivo per Cairo Montenotte, che può ora beneficiare di un polo tecnologico all’avanguardia.

“Da sempre abbiamo messo la sicurezza tra le priorità per il nostro territorio" dichiara Paolo Lambertini, Sindaco di Cairo Montenotte. "Grazie alle innovative tecnologie che TIM ci metterà a disposizione saremo in grado di realizzare a Cairo un modello di servizi da Smart City. La buona politica quando incontra importanti partner industriali è in grado di dare concreti esempi di efficacia ed efficienza”.

“Siamo lieti di collaborare con il comune di Cairo Montenotte per sostenerlo nella sua trasformazione in città innovativa e sempre più smart" sottolinea Claudio Pellegrini, Responsabile Sales Local Government, Health & Education di TIM. "Un modello di smart city dove la tecnologia non è il fine ma lo strumento attraverso cui si rendono i servizi intelligenti per migliorare la qualità di vita dei cittadini, delle imprese che vi operano e dei turisti. Con questo progetto innovativo ci confermiamo partner di riferimento per la digitalizzazione anche attraverso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative a beneficio delle amministrazioni pubbliche e dei cittadini”.