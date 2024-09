Turismo, Basilicata: delegazione sudcoreana in visita a Matera per un workshop

Regione Basilicata al centro dell'innovazione turistica: una delegazione dalla Corea del Sud sarà in visita a Matera per una serie di incontri e un workshop

Una delegazione dell’Istituto di Ricerca su Turismo e Cultura della Corea del Sud sarà in Basilicata a fine mese per una serie di incontri con gli esperti di Tab Consulting di Potenza, EXO Organismo di Ricerca, già impegnati in una serie di progetti internazionali sul tema.

La delegazione istituzionale dalla Corea del Sud, paese leader nel settore della tecnologia e dell'innovazione, sarà a Matera il 30 settembre per un workshop dal titolo “Verso un turismo intelligente”, realizzato in collaborazione con la Camera di commercio della Basilicata, che vedrà come relatori rappresentanti istituzionali e del mondo della ricerca, oltre ad esperti internazionali di big data e intelligenza artificiale. L'evento ha l'obiettivo di condividere esperienze e best practice sull'utilizzo dei dati e delle nuove tecnologie digitali per migliorare l'offerta turistica e personalizzare l'esperienza del visitatore. L'appuntamento si terrà nella sede materana dell’Ente camerale il 30 settembre, a partire dalle ore 9.00.