Typo Media, innovazione e sostenibilità guidano la crescita sui social

Typo Media accelera sui social: a solo un anno dalla nascita la community raggiunge 200mila utenti complessivi

Typo Media, a un anno dalla sua nascita, supera il traguardo dei 100mila follower su Instagram e rafforza l'impegno nello sviluppo di un modello di informazione partecipativa sui nuovi media. Il progetto è nato con l'obiettivo di raccontare e valorizzare i temi dell’innovazione, e può già contare su una community di 200mila utenti complessivi (di cui la metà su Instagram e la restante parte su TikTok, Facebook, YouTube, Threads) e un engagement rate medio del 5%.

"Con i video e i contenuti che pubblichiamo ogni giorno sui nostri canali social cerchiamo di fare luce sulle piccole e grandi innovazioni che promettono di cambiare la nostra vita", spiegano Gabriele Arestivo e Greta Rosa, fondatori di Typo Media. "I milioni di account raggiunti in maniera totalmente organica testimoniano il grande interesse del pubblico sulle tematiche della tecnologia, della sostenibilità e della nuova mobilità, i tre grandi filoni del nostro progetto editoriale, ma ciò che sorprende davvero è il livello di interazione della nostra community, che dimostra in questo modo di voler essere parte attiva delle conversazioni sul futuro".

Nell’ottica di mantenere un approccio giornalistico rigoroso e accessibile, Typo Media continuerà a investire nello sviluppo di nuovi format di comunicazione pensati per i new media. Con l’ingresso nel team di Roberto Catania in qualità di Head of Strategy and Brand Relations, inoltre, la società punta a consolidare il suo modello di collaborazione con le aziende con l’obiettivo di apportare contributi di valore per una migliore conoscenza e divulgazione dei temi trattati.