UniCredit e SACE supportano il piano di crescita internazionale di Aran Cucine

UniCredit e SACE: finanziata con 9 milioni di euro l'espansione internazionale di Aran Cucine

UniCredit ha erogato un finanziamento per complessivi 9 milioni di euro, della durata di 8 anni, finalizzato al sostegno degli investimenti nelle controllate estere di Aran Cucine in USA e Francia. Il finanziamento è stato assistito dalla Garanzia Futuro di SACE. Il piano di crescita di Aran Cucine prevede l’apertura di negozi monomarca di proprietà in Italia e USA e di altri negozi in franchising in Francia. Aran Cucine, azienda con oltre 30 anni di storia sotto la guida di Renzo Rastelli, si è trasformata in una realtà internazionale, diventando leader nelle esportazioni e tra le prime aziende italiane in progettazione, produzione e distribuzione di cucine.

L’azienda, con i suoi 55mila mq di superficie industriale presso lo stabilimento di Atri, impiega oltre 350 persone grazie alle quali progetta, produce e distribuisce in 1500 punti vendita nel mondo. Offre sei sistemi e 40 modelli di cucine, con infinite possibilità di personalizzazioni. Nel 2023, il 54% dei ricavi è stato realizzato in Italia mentre il restante 46% proviene dalle vendite all’estero, principalmente in USA, Francia, Svizzera, Regno Unito e Spagna con i brand Aran Cucine e Newform Ufficio.

Il CEO di Aran Cucine, Renzo Rastelli, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi del sostegno di una banca importante come UniCredit che supporta il nostro piano di investimenti all’estero, redatto con il supporto dei nostri consulenti di Cap Advisory. Grazie a questo piano riusciremo a consolidare la nostra presenza in Italia e ad espanderci ulteriormente negli USA e in Francia”.

Roberto Fiorini, Regional Manager Centro di UniCredit, ha aggiunto: "Con questo intervento ribadiamo la volontà di UniCredit di proporsi come partner di riferimento per le numerose realtà imprenditoriali interessate a intraprendere piani di crescita tanto ambiziosi e lungimiranti quanto concreti e sostenibili. Una sostenibilità intesa nelle sue varie accezioni, che spaziano da quella ambientale a quella economica, e che sta diventando sempre più fattore dirimente di successo sui mercati globali".

Aran Cucine è stata assistita da Cap Advisory, che ha agito in qualità di arranger e financial advisor con un team composto dai partner Fabio Cassi e Matteo Pattavina, dalla senior manager Caterina Grasso e dai senior analyst Fabiano Piras ed Elia Beligni.