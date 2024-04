UniCredit sostiene PAC 2000A Conad con un finanziamento di € 50 milioni

UniCredit: stanziato finanziamento Sustainability Linked da 50 milioni di euro in favore di PAC 2000A (Gruppo Conad)

UniCredit ha perfezionato un finanziamento Sustainability Linked da 50 milioni di euro in favore di PAC 2000A, la più grande cooperativa del Gruppo Conad per dimensioni e fatturato con una rete di vendita che si estende in Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. L'operazione è finalizzata a supportare lo sviluppo dell'azienda, oltre a contribuire all’ammodernamento della filiera logistica e al miglioramento dei suoi profili di sostenibilità e vantaggio competitivo.

Il finanziamento è definito Sustainability Linked perché caratterizzato da un meccanismo di aggiustamento del margine che prevede una variazione del tasso di interesse in base al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nelle clausole di sostenibilità. Durante i prossimi tre anni, l'azienda si impegna a migliorare il rating ESG (Ambientale, Sociale e di Governance Aziendale), valutato da un'agenzia di rating incaricata, con l'obiettivo di ottenere e rafforzare la sua performance in materia di sostenibilità. PAC 2000A Conad si impegna attivamente nello sviluppo di strategie e progetti volti a migliorare la sua sostenibilità aziendale.

Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit, ha commentato: “L’operazione finalizzata in favore di PAC 2000A rientra nella nostra strategia di supporto alle imprese del territorio. Attraverso consulenza e soluzioni mirate, ci impegniamo ad accompagnarle in percorsi di crescita innovativi e sostenibili”.

Attiva dal 1972, PAC 2000A Conad è la più grande delle 5 Cooperative nazionali associate al Consorzio CONAD, ha sede a Perugia e una rete di vendita che si estende su 5 regioni: Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Con 1.496 punti vendita e 93 concept store (Parafarmacie, Pet Store, Ottico Conad e Conad Self), 1.083 soci e oltre 22.000 occupati, nel 2022 la Cooperativa ha raggiunto un fatturato di oltre 4,83 miliardi di euro e una quota di mercato del 20,3% nelle 5 Regioni nelle quali opera, confermandosi leader della GDO nel Centro e Sud Italia.

Il gruppo conta su 6 centri di distribuzione: Ponte Felcino (PG) in Umbria, Fiano Romano (RM) nel Lazio, Carinaro (CE) in Campania, Corigliano Calabro (CS) in Calabria, Carini (PA) e Modica (RG) in Sicilia. A questi si aggiunge il centro collocato a Riano (RM), al servizio dei punti vendita che fanno capo a Iges Srl – per una superficie complessiva di 299.980 mq. Si tratta di un sistema capillare che consente al Gruppo di rispondere in modo efficace ed efficiente alle esigenze dei soci e dei punti vendita, riducendo contemporaneamente la durata dei trasporti e l’impatto ambientale.