UniCredit vince il Sustainable Company Award per Diversità e Inclusione

UniCredit premiata con il Sustainable Company Award per l'iniziativa dell'anno in Diversità e Inclusione EMEA 2024

UniCredit ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Diversity and Inclusion Initiative of the Year EMEA 2024 nell'ambito degli annuali Sustainable Company Awards promossi dalla rivista Environmental Finance. Il premio è stato assegnato per l'iniziativa innovativa della Banca, denominata "Group holistic well-being approach", che promuove il benessere mentale, fisico, sociale, professionale e finanziario dei dipendenti durante l'intero arco della loro vita lavorativa.

Il progetto è un esempio concreto dell'impegno di UniCredit nel creare un ambiente lavorativo sano, diversificato e sostenibile, incoraggiando relazioni professionali positive e fornendo supporto tra colleghi. La banca, con la sua presenza paneuropea, ha sviluppato programmi di benessere locale nei territori in cui opera, offrendo corsi di apprendimento dedicati e una guida interattiva disponibile in 13 lingue, con il supporto di esperti esterni.

Nikolina Zečić, Head of Group Culture e DE&I di UniCredit, ha commentato: "Siamo estremamente onorati di ricevere questo prestigioso premio. Garantire il benessere delle nostre persone è un pilastro della nostra strategia Diversity, Equity and Inclusion. La nostra Banca si impegna a creare un ambiente stimolante per i nostri dipendenti che consenta a tutti di stare e dare il meglio di sé. Questa è una responsabilità che richiede impegno, formazione e sviluppo continui. UniCredit sta realizzando queste iniziative concrete a livello globale e locale nell’ambito di un’azione continua che consenta la crescita ed il benessere dei nostri dipendenti".

La strategia Diversity, Equity and Inclusion di UniCredit è strettamente integrata con il suo framework ESG e supporta la banca nell'obiettivo di servire meglio i suoi stakeholder nei 13 paesi in cui opera. I Sustainable Company Awards di Environmental Finance riconoscono le aziende che stanno guidando il cambiamento verso una maggiore sostenibilità, riorientando le proprie risorse e operazioni per superare gli obiettivi di sostenibilità e clima.