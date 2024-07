Unimarconi: presentato l'Osservatorio GAILIH per l'evoluzione dell'AI

Unimarconi: nasce l'Osservatorio Generative Artificial Intelligence Learning and Innovation Hub

Unimarconi, la prima Università digitale italiana riconosciuta dal MIUR, ha presentato l'Osservatorio GAILIH (Generative Artificial Intelligence Learning and Innovation) durante l'incontro dal titolo "Formare il Futuro", che si è tenuto ieri presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi a Roma. L'evento ha rappresentato un'importante occasione per mettere in luce l'impegno e le risorse che l'ateneo sta dedicando al tema dell'Intelligenza Artificiale, con particolare attenzione all'AI generativa.

Nel corso della giornata, è stato presentato ufficialmente l'Osservatorio e sono state approfondite alcune delle tematiche più rilevanti legate all'AI generativa, come la definizione e il trasferimento delle competenze necessarie per il suo utilizzo nel settore produttivo, le sfide educative, la regolamentazione, l'etica e le nuove frontiere della didattica.

"Questo evento rappresenta un passo significativo verso l'innovazione e la formazione delle nuove generazioni nel campo dell'Intelligenza Artificiale generativa", ha dichiarato il Presidente di Unimarconi, Alessio Acomanni. "Unimarconi è da sempre in prima linea nella promozione dell'innovazione tecnologica e nella formazione di eccellenza. Con l'Osservatorio GAILIH, vogliamo consolidare il nostro ruolo di leader nella ricerca e nella formazione, offrendo gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mondo digitale".

Al dibattito hanno partecipato esponenti di rilievo come Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Paolo Frassinetti, Sottosegretario del Ministero Istruzione e Merito, e Marco Nobile, Direttore Generale di AgID (Agenzia per l'Italia Digitale). La presenza di queste figure di spicco ha conferito maggiore autorevolezza alle discussioni e ha permesso di affrontare i vari aspetti dell'AI generativa da diverse prospettive.

Inoltre, hanno presenziato esperti internazionali di valore, ovvero il Prof. Jean Koulidiati, Rettore della Pan African University (Unione Africana), e Marco Forgione, Direttore Generale dell’Institute of Export and International Trade UK, che hanno offerto una panoramica sull'evoluzione dell'AI in contesti geopolitici differenti come la Gran Bretagna e l'Africa, sottolineando le opportunità e le sfide che queste tecnologie comportano in diverse aree del mondo.

L'incontro di ieri ha messo in luce l'importanza di una collaborazione interdisciplinare e internazionale per affrontare le sfide e le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale generativa. L'Osservatorio GAILIH, con il suo focus sull'innovazione e sulla formazione, si posiziona come un faro di eccellenza in questo campo emergente, pronto a guidare il futuro dell'IA e della sua applicazione in vari settori.

Il direttore dell'Osservatorio, Luca Manuelli, ha specificato: "L'Osservatorio GAILIH si pone come punto di riferimento per l’evoluzione delle competenze digitali. Il nostro obiettivo è creare un ecosistema che favorisca la crescita e l'integrazione dell'IA generativa nelle diverse realtà produttive e sociali".