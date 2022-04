Unimatica-RGI, Aniello Mautone è il nuovo amministratore delegato

RGI nomina Aniello Mautone nuovo amministratore delegato di Unimatica-RGI

RGI annuncia oggi la nomina di Aniello Mautone come nuovo Amministratore Delegato di Unimatica-RGI, di cui la società è azionista di maggioranza dal 2019. La scelta di assegnare l’incarico ad Aniello Mautone, che succede a Silvano Ghedini alla guida dell’azienda bolognese, si inserisce nel percorso strategico di integrazione e sinergia tra le società del Gruppo RGI, con l’obiettivo di potenziarne e accelerarne ulteriormente la crescita in Italia e in Europa.

Aniello Mautone, già Deputy CEO di Unimatica-RGI, è parte del Gruppo da 9 anni, nel corso dei quali ha ricoperto diversi ruoli all'interno delle strutture di delivery di RGI, occupandosi della gestione dei progetti, della ricerca e sviluppo e del service management. Nel suo ruolo precedente di Customer Support & Value Vice President di RGI ha guidato alcuni tra i maggiori progetti di trasformazione digitale per Compagnie assicurative italiane e internazionali, grazie alla sua consolidata esperienza in ambito Insurance e System Integration.

Silvano Ghedini manterrà una funzione di advisor strategico, supportando l’Amministratore Delegato nel passaggio al suo nuovo ruolo, assicurandone la continuità di gestione in coerenza con le strategie aziendali e sostenendo lo sviluppo dell’azienda.

Unimatica-RGI è leader in Italia nei servizi di firma digitale e conservazione a norma, con l’obiettivo di rendere paperless tutti i processi industriali eliminando i documenti cartacei alla fonte. Nata a Bologna nel 2000, Unimatica è entrata a far parte del Gruppo RGI nel 2010 e i suoi principali clienti sono importanti aziende italiane pubbliche e private tra cui Compagnie Assicurative, Istituti Bancari, Utilities, Pubbliche Amministrazioni e Aziende Sanitarie.

Alberto Piva, Amministratore Delegato di RGI SpA, ha commentato: “A nome del Gruppo RGI, auguro buon lavoro ad Aniello Mautone nel suo nuovo ruolo. La sua esperienza e la sua competenza sono ben note e molto apprezzate nella nostra realtà e dai clienti con cui ha collaborato. Ringrazio sentitamente Silvano Ghedini per aver svolto egregiamente il suo ruolo di Amministratore Delegato in questi anni e aver portato Unimatica-RGI a raggiungere la sua posizione attuale di leader nei servizi paperless. Il suo ulteriore supporto e la leadership di Aniello saranno fondamentali per consentire a Unimatica-RGI di continuare a crescere come player digitale innovativo e all'avanguardia."

Commentando la sua nomina ad Amministratore Delegato di Unimatica-RGI, Aniello Mautone ha dichiarato: “Ringrazio il Gruppo RGI per la fiducia e la stima dimostrata con questa opportunità. Sono pronto a cogliere questa nuova sfida, che mi vedrà impegnato a portare l’azienda in una nuova fase di sviluppo che sarà basato su tre pilastri chiave: la crescita del business, la sinergia con le altre aziende del Gruppo e una forte attenzione alle persone. In questi mesi ho già avuto modo di iniziare a conoscere i colleghi di Unimatica-RGI e non vedo l’ora di lavorare alla guida di un team di talento come questo. Sono certo che con il loro supporto raggiungerò i traguardi proposti.”

L’Amministratore Delegato precedente, Silvano Ghedini, ha aggiunto: “Aniello è un leader di grande esperienza, con una forte visione internazionale e idee innovative per il futuro della digitalizzazione. Questo lo rende la figura ideale per questo passaggio generazionale e per guidare la società nella sua nuova espansione. Avrà da me tutto il supporto che serve e gli auguro un lungo percorso di successo e grandi soddisfazioni”.