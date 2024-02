UPA, previsti cambi al vertice: Travaglia unico candidato alla presidenza

UPA annuncia cambi al vertice: accettata la candidatura unica di Marco Travaglia alla presidenza

Il consiglio direttivo dell'associazione ha approvato l’indicazione dell’attuale vicepresidente come successore del patron della Valsoia. La proposta sarà poi vagliata a luglio dall'assemblea dei soci UPA si prepara un importante cambio al vertice: l’associazione ha infatti comunicato di aver accettato la candidatura unica di Marco Travaglia alla presidenza, in sostituzione di Lorenzo Sassoli de Bianchi, che rinuncia dunque a ricandidarsi per il prossimo mandato.

Una nota diffusa da UPA spiega che “il consiglio direttivo di UPA – Utenti Pubblicità Associati, a seguito del lavoro del Comitato dei saggi, ha approvato l’indicazione della candidatura unica del Vicepresidente Marco Travaglia, Presidente e Amministratore delegato Nestlé Italia, per la Presidenza. Sarà il nuovo Consiglio direttivo, che verrà nominato nell’Assemblea dei Soci UPA del 3 luglio prossimo, a ricevere tale indicazione”. Lorenzo Sassoli de Bianchi, alla guida di UPA dal 2007, quando aveva ereditato l’incarico da Giulio Malgara, si appresta a lasciare la guida dell'organismo.

In questi anni, sotto la guida di Sassoli, UPA si è fatta promotrice di numerose iniziative tese ad una maggiore trasparenza delle dinamiche di mercato. Tra queste, il Libro Bianco sulla Comunicazione Digitale, la Digital Chart realizzata insieme all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, così come le linee guida per la gestione delle gare creative e media. Negli anni sotto la guida di Sassoli de Bianchi, UPA si è quindi costantemente impegnata a promuovere la crescita e lo sviluppo del mercato pubblicitario italiano attraverso diverse iniziative, tra cui eventi verticali come Advanced tv, realizzato in collaborazione con Engage, o i convegni dedicati all'influencer marketing.

Per non dimenticare i premi, come gli Effie Awards Italy, che valorizza l’efficacia delle campagne di marketing e le performance della comunicazione, organizzato in collaborazione con UNA – Aziende della Comunicazione Unite. Così come le iniziative di stampo formativo, come la società UPA Academy srl, controllata per il 60% da UPA e per il 40% dal Comitato UPA Formazione, nata con l’obiettivo di fornire le competenze e gli strumenti utili a operare in uno scenario in continuo cambiamento.

Come non ricordare l'assemblea annuale dell’associazione, di grande interesse per gli operatori di settore e per il mercato, cos' come l'impegno dell'associaizone presso le istituzioni. Tra i progetti più recenti e innovativi nati in seno all’associazione, la piattaforma Nessie, prima iniziativa a livello nazionale per la gestione consortile dei big data al servizio del marketing e della comunicazione, e il progetto esecutivo per lo sviluppo di una infrastruttura blockchain di sistema, finalizzata a migliorare sicurezza, affidabilità ed efficienza del mercato dell’advertising digitale. Importanti anche le proposte e le azioni orientate a rafforzare e tutelare il mondo dell’editoria e dell’emittenza televisiva.

Marco Travaglia, Presidente e Amministratore Delegato Gruppo Nestlé Italia & Malta, è laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano. Inizia la sua carriera nel Gruppo Nestlé nel 1989, svolgendo, negli anni, incarichi di crescente responsabilità in diversi Paesi (Svizzera, Stati Uniti, Francia e Inghilterra). Successivamente assume la Direzione generale della Divisione alimentari e bevande in Italia, nel 2010 diventa Ceo e Presidente di Nestlé Adriatic in Croazia e, in seguito, Direttore generale Sud Europa e MENA della Divisione Petcare. Nell’ottobre 2019 viene nominato Presidente ad Amministratore Delegato di Nestlé Italiana e Malta, ruolo che ricopre attualmente. Molto attivo in ambito associativo, Marco Travaglia è anche Presidente di Audicom, Vicepresidente di Centromarca e siede nei consigli direttivi di Auditel, UnionFood, IBC, GS1 e Advisory Board Investitori Esteri (Confindustria) per il quale coordina l’Osservario Imprese Estere in Italia.