Vectra AI, Myrna Soto e David Reilly entrano nel CdA

Vectra AI, annunciato l’ingresso di Myrna Soto e David Reilly nel Consiglio di Amministrazione

Vectra AI, leader nel rilevamento e nella risoluzione delle minacce informatiche AI-driven per imprese ibride e multicloud, ha annunciato la nomina di Myrna Soto, Fondatrice e CEO di Apogee Executive Advisors, e di David Reilly, già CIO e CTO di Bank of America, nel suo consiglio di amministrazione.

Myrna Soto è entrata a far parte di Vectra nel 2022 come consulente chiave del team di leadership e del consiglio di amministrazione, posizione in cui ha svolto un ruolo fondamentale nel guidare la strategia aziendale e nel sostenere i piani di crescita accelerata a livello globale. Soto è fondatrice e CEO di Apogee Executive Advisors e, più di recente, Chief Strategy and Trust Officer di Forcepoint, fornitore di tecnologie per le imprese e il governo federale. In precedenza, Soto ha ricoperto posizioni dirigenziali e di senior leadership presso Comcast, MGMResorts International, American Express e Royal Caribbean Cruise Line. Attualmente fa parte dei consigli di amministrazione di CMSEnergy/Consumers Energy, SpiritAirlines, TriNet, Popular Inc, Headspace Health e Delinea.

“Avendo lavorato nel settore della sicurezza informatica per trent’anni, ho visto in prima persona l’impatto dell’approccio innovativo di Vectra al rilevamento e alla risposta alle minacce guidati dall’Intelligenza Artificiale”, ha dichiarato Myrna Soto, membro del consiglio di amministrazione di Vectra AI. “In un mercato così affollato, la piattaforma unica di Vectra e l’uso innovativo dell’Intelligenza Artificiale hanno dato prova di saper aiutare le organizzazioni a tenere testa ai moderni attacchi informatici, consentendo ai team di indagare su ciò che conta e di evitare che gli attacchi si trasformino in violazioni. Non vedo l’ora di continuare a lavorare con il team di Vectra per contribuire a portare innovazione e a espandere le operazioni globali”.