Viessman, in giro per l’Italia per presentare soluzioni innovative

Viessman, dal 20 settembre il truck arancione Viessmann percorre l’Italia per presentare le soluzioni più innovative e fare il punto in tema di agevolazioni fiscali

Viessmann percorre le strade italiane e porta le sue novità di prodotto e le sue tecnologie in giro per l’Italia: il 20 settembre partirà infatti il tour che fino al 13 ottobre attraverserà le strade del Bel Paese con tutta l’innovazione e professionalità che caratterizzano l’azienda.

Protagonista il truck dall’iconico colore arancione allestito ad hoc per l’evento: ben 17 metri strutturati per mettere in mostra le più recenti soluzioni di Viessmann per il riscaldamento, il raffrescamento e il fotovoltaico. Chi è interessato a conoscere meglio Viessmann o sta valutando un impianto nuovo o una riqualificazione, avrà la possibilità di salire sul truck e toccare con mano le innovative tecnologie del marchio.

All’interno del truck, spazio a efficienza energetica e soluzioni integrate che utilizzano delle fonti rinnovabili, in linea con la mission aziendale di creare spazi abitativi per le generazioni future. In primo piano i moduli fotovoltaici Vitovolt per produrre autonomamente l’energia elettrica necessaria per le utenze domestiche. I moduli Vitovolt si abbinano al nuovo Vitocharge, sistema all-in-one che integra inverter e sistema di accumulo per ottimizzare la resa dell’impianto fotovoltaico e sfruttare l’energia elettrica in qualsiasi momento del giorno e della notte, indipendentemente dalla presenza o meno di irraggiamento solare. Un impianto fotovoltaico completo di accumulo rappresenta la soluzione per incrementare l’autonomia dalla rete elettrica pubblica, evitare le fonti fossili e risparmiare significativamente in termini di consumi e costi energetici.

L'utilizzo del fotovoltaico per alimentare la pompa di calore o il sistema ibrido, così come il climatizzatore, è una scelta d’impianto ecologica che abbatte i costi energetici per il riscaldamento e la climatizzazione estiva. Vitocaldens 222-F è il sistema ibrido compatto che integra caldaia e pompa di calore per riscaldare, raffrescare e produrre l’acqua calda con un unico dispositivo.

Viessmann presenta anche Vitodens 100-E Hybrid, sistema ibrido composto dalla pompa di calore monoblocco Vitocal 100-A e dalla nuova, versatile caldaia a condensazione murale Vitodens 100-E.

Sul truck sarà presente Vitoclima 232-S, il climatizzatore monosplit che può raggiungere la classe energetica A+++. Dotato di tecnologia a plasma freddo per la sanificazione dell’aria interna tramite il processo naturale della ionizzazione dell’aria ed è in grado di ridurre fino al 91% la presenza di agenti patogeni in ambiente in sole due ore. Oggi Viessmann è protagonista anche nelle proposte di climatizzazione.

Ad accompagnare i visitatori alla scoperta del mondo Viessmann, durante ogni tappa del tour sarà presente un team di esperti con la possibilità di confrontarsi con professionisti del settore.

Il tour Viessmann prevede 18 tappe nel nord e centro Italia a partire da Trento, toccando tra le altre Milano, Genova, Firenze e Roma, per concludersi a Trieste. Per tutti coloro che visiteranno il truck, in omaggio la guida completa alle agevolazioni fiscali 2021.

Ad arricchire ogni evento, ci sarà anche una sessione formativa riservata a installatori e professionisti del mondo termoidraulico ed elettrico. Ogni sessione sarà organizzata presso strutture situate in prossimità delle location che ospiteranno il truck e i professionisti Viessmann durante le diverse tappe dell’evento itinerante.