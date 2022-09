VisionOttica: inaugurati a Milano due nuovi centri

VisionOttica: a Milano sono stati inaugurati i nuovi centri di Lorenteggio e piazza Risorgimento

In occasione della Fashion Week milanese, sono stati inaugurati i nuovi centri ottici di Via Lorenteggio 53 e Piazza Risorgimento 7 che, dopo una completa ristrutturazione, hanno riaperto sotto l’insegna VisionOttica.

A contraddistinguere l’offerta dell’insegna sono qualità, professionalità, servizi certificati, una strumentazione all’avanguardia e un assortimento rinnovato ed ampliato con l’inserimento di nuovi brand di occhialeria internazionali e a marchio proprio e l’esposizione a vista di lenti a contatto

I clienti, anche con l’assistenza del personale specializzato già presente nella precedente gestione, troveranno l’esclusivo servizio di assistenza “SOS Occhiali Sicuri”, il programma pensato per dare più valore all’acquisto degli occhiali. Inoltre, fino al 22 Ottobre, potranno beneficiare di una speciale offerta di benvenuto sull’acquisto di un paio di occhiali completi di lenti da vista o sole graduato.

“VisionOttica, insegna nazionale di Vision Group, è un concept che offre un nuovo modo di vivere il centro ottico”, ha dichiarato Marco Procacciante, amministratore delegato di Vision Group. “La professionalità e l’eccellenza dei servizi e dei prodotti sono un impegno riconosciuto e certificato. Siamo stati i primi in Europa a ricevere la Certificazione di Qualità del Servizio, che si aggiunge alle certificazioni ISO 9001 e ISO 13485 dei dispositivi medici”.

Il centro di Piazza Risorgimento, nato oltre 15 anni fa nel centralissimo quartiere milanese, è caratterizzato da quattro ampie vetrine su un’area di oltre 80 mq con 1.000 montature vista e sole tra cui scegliere. In occasione della nuova apertura, il centro ottico ha ospitato una performance che ha visto protagonista un capo iconico della Maison Romeo Gigli e un’esposizione di monili in rame e pietre grezze appositamente studiati per le prime sfilate di Romeo Gigli. Pezzi unici che appartengono all’archivio storico del brand, presentati per la prima volta ad accompagnare la linea di occhiali Romeo Gigli, di cui Vision Group detiene la distribuzione esclusiva in Italia.

Il centro di Lorenteggio, presente da dieci anni sul territorio, è caratterizzato da cinque ampie vetrine e ha una superficie di oltre 60 mq, con un assortimento di 900 montature vista e sole.

La modalità di vendita di VisionOttica è basata sull’ascolto e la consulenza, con la presenza continuativa di ottici optometristi.

Nei centri sono presenti innovativi banchi dimostrativi digitali e una parete esperienziale per le lenti oftalmiche, che hanno lo scopo di spiegare le caratteristiche tecniche e far provare in modo coinvolgente le migliori soluzioni ottiche disponibili sul mercato, per un acquisto sempre più consapevole e che risponda in modo puntuale alle differenti esigenze di benessere visivo e stili di vita.

L’insegna VisionOttica è storicamente presente su Milano e provincia con altri 23 centri ottici,