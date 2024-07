Wide Group, conclusa l'acquisizione di Anglo Lombarda Insurance Brokers

Assicurazioni, Wide Group acquisisce Anglo Lombarda Insurance Brokers

Wide Group, azienda di brokeraggio assicurativo in Italia, annuncia il completamento dell'acquisizione di Anglo Lombarda Insurance Brokers, fondata nel 2001 e nata dalla sinergia di diverse e solide esperienze e con sede nel capoluogo campano e a Treviso. La società, da oltre vent’anni, offre al mercato soluzioni personalizzate a tutela di professionisti e aziende, con una particolare specializzazione nei settori del Financial Lines e dell’acquacultura. Dal 2006, Anglo Lombarda è Coverholder dei Lloyd’s e opera attivamente come canalizzatore di riferimento per altri brokers siti in diversi stati europei.

A seguito di questa operazione, Wide Group, già presente a Treviso con la sua sede istituzionale, grazie ad Anglo Lombarda, incrementa territorialmente il suo percorso di crescita dimensionale e apre una nuova sede a Napoli. Il Gruppo è il primo broker nato con l’obiettivo di promuovere la digital transformation all’interno del comparto dell’intermediazione assicurativa, grazie all’integrazione del fattore tecnologico alle competenze professionali e umane. La sua attività si sviluppa attraverso aggregazioni e acquisizioni di realtà di brokeraggio e di singoli consulenti sul territorio nazionale, con un modello operativo volto a valorizzare le competenze tecniche del broker e ottimizzare la gestione delle attività.

Il tutto grazie a una piattaforma tecnologica, sviluppata interamente in-house, che gestisce tutto il ciclo di vita delle polizze, e a una struttura solida e snella con team specializzati e dedicati, in grado di supportare l’intermediario nella quotidiana operatività. L’operazione porta Lodovico Bocchini, Mauro Martini, Andrea Ragozino e Riccardo Bocchini a entrare in Wide Group in qualità di nuovi senior partner.

Gianluca Melani, Co-founder & Managing Director di Wide Group, ha commentato: “Insieme ai nuovi partner, a cui diamo il nostro benvenuto nel team, siamo già al lavoro per implementare strategie e visioni comuni. Il mercato broker Italiano continua a essere polarizzato e la seconda parte dell'anno ci vedrà ancora protagonisti con operazioni di merger. Siamo pronti a cogliere le varie opportunità che il mercato offrirà e a proseguire nella crescita del Gruppo, sia in termini di presenza sul territorio, che di expertise acquisite in nuovi settori”.

"La situazione odierna del mercato assicurativo e in particolare del mondo del brokeraggio sta attraversando un cambiamento sempre più radicale; essere innovativi e contribuire al cambiamento sono aspetti alla base del futuro nel nostro settore", dichiara Lodovico Bocchini, Presidente del CdA di Anglo Lombarda Insurance Broker. "La scelta di entrare a far parte di un gruppo come Wide, rappresenta per Anglo Lombarda un valore aggiunto e un opportunità di crescita".

Mauro Martini, Amministratore Delegato di Anglo Lombarda Insurance Brokers: “Nel contesto odierno di intensi e rapidi cambiamenti nel settore assicurativo, l operazione con Wide si contraddistingue per essere profondamente strategica, assicurando uno sviluppo e una miglior valorizzazione del business di Anglo Lombarda. Crediamo decisamente in questa nuova sinergia che darà ulteriore slancio a entrambe le parti, garantendo risultati a lungo termine”.