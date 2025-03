XtraWine: presentata la nuova visual identity dell’esclusivo Wine Club online

XtraWine presenta la sua nuova visual identity: un rebranding che rivoluziona l’esperienza del fine wine

XtraWine, il rinomato Wine Club online con una curata selezione di etichette italiane e internazionali, ha appena lanciato una nuova visual identity che segna un importante passo nel suo percorso di crescita. Con un restyling completo che coinvolge il logo, il sito web e l'introduzione di un loyalty program, l’azienda mira a rafforzare la sua posizione di leadership nel settore e a offrire un'esperienza di acquisto sempre più esclusiva e personalizzata ai suoi clienti.

Lanciata nel 2009 da un gruppo di amici appassionati di vino, XtraWine ha evoluto la sua proposta attraverso l’ingresso di Made In Italy Fund, il primo fondo di Private Equity italiano dedicato agli investimenti nei settori del food&wine, fashion, design e beauty. Oggi, con il suo nuovo look e una rinnovata strategia, l’azienda intende comunicare in modo più efficace i propri valori: l’eccellenza, la cura dei dettagli e la passione per il fine wine.

Il cuore di questa trasformazione è il nuovo logo, caratterizzato da linee stilizzate e un elegante colore rosso desaturato che richiama il mondo del vino. I simboli del calice e del colletto della camicia da sommelier evocano il mondo dell'enologia di alta classe, sottolineando il focus sull’esperienza del vino di qualità. Accanto al restyling grafico, il sito web è stato completamente rinnovato per offrire una navigazione più intuitiva e un aspetto più elegante, con una maggiore adattabilità a tutti i dispositivi. Oltre a migliorare l'estetica, il sito è diventato una vera e propria risorsa per gli appassionati, offrendo dettagli approfonditi su oltre 10.000 etichette, comprese alcune vere rarità da collezione.

La nuova piattaforma consente inoltre una gestione personalizzata delle offerte grazie alla segmentazione degli utenti, che permette di definire strategie su misura per diverse categorie di clienti, sia per il mercato, che per spesa, interessi e segmenti di pubblico specifici. L’approccio tailor-made è uno degli aspetti chiave del progetto di rebranding, pensato per garantire un'esperienza di acquisto unica e completamente su misura per ogni cliente.

Il cuore della missione di XtraWine rimane invariato: offrire un servizio di altissima qualità, che va oltre la semplice vendita di vini pregiati. L’iscrizione all’Xclusive Wine Club è vista come un invito ad entrare in un mondo esclusivo, dove ogni bottiglia è selezionata con cura e ogni cliente è accompagnato in un viaggio sensoriale senza pari. Il loyalty program, che sarà sviluppato nel corso dell’anno, punta a premiare gli appassionati di vino, creando una community unita dalla passione per il vino straordinario e per le esperienze uniche che XtraWine è in grado di offrire.

L’evoluzione del brand non si limita alla parte visiva: l’azienda è decisa a crescere ulteriormente, espandendo la propria presenza internazionale e raggiungendo nuovi segmenti di pubblico. "Il nostro obiettivo è aumentare le prospettive di business, rendendo l’esperienza di acquisto online più semplice e piacevole, continuando a crescere nei 40 paesi in cui siamo già presenti", afferma Nicolò Grange, CEO di XtraWine. "La personalizzazione e l’esclusività fanno davvero la differenza nel nostro settore e vogliamo aprire nuove strade per l’innovazione e la crescita".