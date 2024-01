Yakkyo, nominato Domingo Sarmiento Lupo nel ruolo di Chief Technology Officer

Yakkyo, annunciata la nomina di Domingo Sarmiento Lupo nel ruolo di CTO: rafforzerà la struttura manageriale e tecnologica

Yakkyo (di seguito anche “Società”), PMI innovativa che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi, che ha sviluppato una suite basata su intelligenza artificiale per assistere i propri clienti nelle attività di vendita online, comunica l’ingresso in azienda in data odierna di Domingo Sarmiento Lupo nel ruolo di Chief Technology Officer (CTO). Attraverso questa nomina, la Società rafforza ulteriormente il proprio posizionamento in campo tecnologico dotandosi di una nuova risorsa con una comprovata esperienza e visione strategica globale.

Domingo Sarmiento Lupo, dopo aver ottenuto a 16 anni il titolo di System Analyst, si è laureato a 22 anni in Electrical Engineering presso l’Università di Carabobo in Venezuela e nel 2011 ha conseguito il Master in Business Administration (MBA) promosso dal Ministero degli Affari Esteri italiano. Nel suo percorso professionale ha ricoperto il ruolo di ICT Consultant e nel 2014 ha co-fondato GrowishPay, piattaforma per soluzioni di social payment basate su e-wallet, ricoprendo anche il ruolo di CTO. Domingo ha inoltre vinto numerosi contest su Devpost, piattaforma per sviluppatori che gestisce la maggior parte delle competizioni software mondiali (hackathons).

Giovanni Conforti, Presidente e Amministratore Delegato di Yakkyo: “Siamo davvero felici di accogliere nel nostro team Domingo Sarmiento Lupo, a solo qualche giorno dalla quotazione in Borsa. Siamo sicuri che Domingo si impegnerà a garantire che le risorse tecnologiche siano utilizzate in modo efficace e strategico, supportando il raggiungimento dei nostri obiettivi. Avrà il compito di guidare la visione tecnologica dell’azienda e assicurare che le decisioni tecnologiche siano allineate con la strategia complessiva a supporto dello sviluppo di Yakkyo”.