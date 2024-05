Zurich Bank: nasce la Direzione Wealth Management & Investment Solutions

Zurich Bank potenzia la struttura dedicata alla clientela Private & Wealth: nasce la Direzione Wealth Management & Investment Solutions

Il Private Banking si riconferma un ramo su cui puntare, con un incremento dell’11,3% delle masse in gestione nel 2023, e nuovi flussi di ricchezza stimati pari a 50 miliardi di euro, di cui il 78% attratto proprio dal Private Banking. In questo scenario, Zurich Bank riafferma il proprio posizionamento strategico nel segmento del Private & Wealth e investe ulteriormente, ampliando le competenze della Direzione dedicata, a potenziamento del modello di consulenza finanziaria in architettura aperta.

La nuova Direzione Wealth Management & Investment Solutions guidata da Maurizio Ceron – nella squadra di Zurich Bank dal 2023 e con un’esperienza di oltre 25 anni nel Wealth Management – articola le proprie attività su tre nuove unità organizzative, al fine di offrire un modello di consulenza patrimoniale evoluta, in cui le esigenze dei Clienti siano al centro di un ecosistema di attività e di soluzioni finanziarie e assicurative.

L’unità Investments Products, sotto la guida ad interim di Maurizio Ceron, arricchisce il contenitore finanziario di Zurich Bank con tecniche di fund selection evolute, con l’obiettivo di alimentare il modello di consulenza con le migliori soluzioni d’investimento presenti sul mercato, delineando un set di strategie liquide e illiquide uniche e distintive.

Guidata da Paolo Moia, già parte del Gruppo Zurich e con un’esperienza di oltre trent’anni nei mercati finanziari, l’unità Investment Services metterà a disposizione dei clienti un servizio di Consulenza Avanzata e un modello evoluto di Asset Allocation strategica. Parallelamente, il team si occuperà della componente di Gestione Patrimoniale, lavorando al lancio di una nuova suite di soluzioni a marchio Zurich Bank.

Con oltre 20 anni di esperienza professionale tra Wealth Management ed Investment Banking, fa il proprio ingresso in Zurich Bank Paolo Testi, a capo dell’unità Wealth Management. Con un team di professionisti dedicati, la nuova unità è specializzata nello sviluppo della clientela HNWI/UHNWI e gestirà i patrimoni di clienti di elevato standing con un servizio flessibile e attento ai singoli bisogni. Paolo Testi entra in Zurich Bank dopo aver ricoperto posizioni di crescente responsabilità in Italia e all’estero nel Gruppo Ubs e in Credit Suisse, affiancando clienti imprenditori, aziende a capitale privato e holding di investimento nell’ambito della divisione Wealth Management. In precedenza, ha operato presso Mediobanca con incarichi legati allo sviluppo della clientela privata.

Maurizio Ceron, Responsabile Direzione Private & Wealth Management di Zurich Bank, ha dichiarato: “Si apre oggi un nuovo capitolo della storia di Zurich Bank, che riconferma e consolida l’importanza del lavoro svolto finora. Vogliamo proseguire nel nostro impegno a proporre ai clienti di elevato standing un servizio dedicato e su misura, capace di accompagnare la nostra clientela durante l’intero ciclo di vita del patrimonio”.

Paolo Testi, Responsabile unità Wealth Management di Zurich Bank, ha aggiunto: “Sono entusiasta di entrare nella squadra di Zurich Bank in un momento così importante per la rete come quello attuale. Abbiamo assistito alla crescita e al successo di questa banca, che si è confermata essere un punto di riferimento per la consulenza finanziaria, capace di evolversi e rinnovarsi a seconda delle esigenze del mercato”.

Silvio Ruggiu, Direttore Generale di Zurich Bank, ha commentato: “Guardo con orgoglio all’evoluzione che Zurich Bank ha vissuto dalla sua nascita ad oggi. È un percorso che dimostra la capacità della nostra Rete di plasmarsi, rinnovarsi e consolidarsi, offrendo un servizio sempre più dinamico e d’eccellenza, con particolare attenzione per la clientela Private. Continueremo ad investire su questo segmento con l’inserimento di nuove figure professionali e con la valorizzazione dei nostri talenti. Dando il benvenuto a Paolo Testi, faccio inoltre miei complimenti a Maurizio Ceron e Paolo Moia per i traguardi raggiunti ad oggi e per i prossimi passi che compiremo insieme”.

Confermando di avere ambiziosi obiettivi di crescita, Zurich Bank vanta nel segmento Private&Wealth attività che contribuiscono alla generazione di circa il 30% dei ricavi totali della banca con circa il 50% delle masse complessive che fanno riferimento a clienti, privati e aziende, di elevato standing con asset superiori a 500.000 euro.