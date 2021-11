Zurich Innovation Championship: al via la ricerca delle migliori startup

Zurich Innovation Championship: la Compagnia cerca le migliori startup per immaginare il futuro del settore assicurativo

La cultura dell’innovazione e la sua diffusione sono parte integrante del processo di crescita di Zurich, Compagnia assicurativa leader a livello globale che, per il terzo anno consecutivo, organizza lo Zurich Innovation Championship. Una delle più grandi competizioni di startup assicurative al mondo che, nell’edizione 2020, ha attirato 1.358 partecipanti da 68 Paesi.

Le startup selezionate potranno accedere alla fase intensiva di accelerazione, della durata tre mesi e, oltre al finanziamento, riceveranno il supporto del team di esperti di innovazione di Zurich per la preparazione del piano di crescita operativo del loro progetto.

“Vogliamo collaborare con le startup più determinate ad esplorare e plasmare il futuro del nostro settore” ha commentato Giovanni Giuliani, Group Chief Strategy, Innovation & Business Development Officer - “Abbinare la nostra scala e portata con le idee innovative di queste realtà è una strategia che si è rivelata di successo per la Zurich Innovation Championship; siamo orgogliosi che sia diventata una delle iniziative di riferimento per il panorama globale delle competizioni per startup. Ci attendiamo grande partecipazione anche quest’anno.”

Nell’edizione 2021 Zurich è alla ricerca di startup con idee innovative che affrontino le sfide di business legate ai temi chiave di semplicità, sostenibilità, prevenzione e mitigazione. Per la prima categoria, Simplicity, le startup potranno proporre soluzioni semplici capaci di migliorare la catena di valore dell’assicurazione, dalla valutazione del rischio alla distribuzione. La seconda categoria, Sustainability, è dedicata a soluzioni sostenibili per clienti, comunità, broker e dipendenti, oltre che a soluzioni che contribuiscano a promuovere fiducia nella nostra società. La terza categoria, Prevention & Mitigation, vuole individuare soluzioni che migliorino la customer experience e permettano di comprendere, prevenire e gestire meglio i rischi.