Dalla polemica con il virologo Burioni all'omosessualità, chi è il prof di fisica Vincenzo Schettini

Chi è Vincenzo Schettini: l'amore per la fisica, la sessualità e la polemica con Burioni

Con un approccio innovativo e coinvolgente, Vincenzo Schettini dimostra che la fisica può essere appassionante e accessibile a tutti, distaccandosi dall'immagine classica di materia ostica e complessa.

Ma la domanda che molti si pongono è: al di là della forma accattivante, i contenuti sono scientificamente corretti? Questo interrogativo è stato sollevato da Roberto Burioni, noto virologo e divulgatore scientifico, sulla pagina Facebook di Orizzonte Scuola. Alla sua domanda sulla correttezza dei contenuti delle lezioni di Schettini, la risposta è stata affermativa.

Gli utenti hanno confermato che gli esperimenti e le spiegazioni sono precisi, evidenziando come la fisica sia presente in ogni aspetto della nostra vita. Inoltre, molti apprezzano i consigli di studio e gli approfondimenti che Schettini offre, dimostrando la sua competenza e la sua dedizione nell'insegnare questa materia.

Chi è Vincenzo Schettini, il ritratto

Il successo di Schettini si deve principalmente alla sua presenza online, caratterizzata da video brevi e dinamici pubblicati sui social media. In questi video, con un linguaggio semplice e diretto, affronta concetti fisici complessi rendendoli comprensibili a un vasto pubblico. Esperimenti pratici, esempi tratti dalla vita quotidiana e un tocco di humor sono gli ingredienti di una formula vincente che ha conquistato milioni di visualizzazioni, rendendo Schettini un punto di riferimento per studenti e appassionati di ogni età.

SPIEGHIAMO L'AMORE CON LA FISICA

Vincenzo Schettini è un noto professore e content creator italiano, celebre per i suoi video divulgativi a tema scientifico. Nato il 7 marzo 1977 a Como, cresce in Puglia, dove i suoi genitori sono originari. La madre, insegnante di arte, gli trasmette il suo spirito creativo e artistico.

Fin da giovane, sviluppa una passione per la musica, imparando a suonare il violino durante le scuole medie e fondando un coro gospel chiamato Wanted Chorus durante il liceo. Successivamente, si iscrive al Conservatorio Nino Rota di Monopoli, laureandosi nel 2000 in violino e didattica della musica.

CON ACQUA, SALE E LIMONE SI PUO' ACCENDERE UNA LAMPADINA

Parallelamente alla musica, coltiva il suo interesse per la fantascienza, che lo porta a studiare materie scientifiche all'Università degli Studi di Bari, laureandosi in Fisica. Inizia poi la sua carriera come insegnante di Fisica nelle scuole superiori della sua zona. Nel 2015, avvia il canale YouTube "La fisica che ci piace", dove condivide il suo approccio creativo alla scienza, catturando l'attenzione di un vasto pubblico e guadagnandosi una grande popolarità nel tempo.

Nel 2021, lancia il progetto "Il prof che ci piace", una piattaforma che offre corsi online su diverse materie e un podcast omonimo. Nello stesso anno, pubblica il suo primo libro, "La fisica che ci piace", che diventa un successo di vendite in Italia, ricevendo il Premio Elsa Morante Ragazzi Esperienze.

INCREDIBILE, LA BUSTINA DI THE VOLA

Nel 2023, pubblica il suo secondo libro, "Ci vuole un fisico bestiale", e avvia un tour teatrale con lo spettacolo "La fisica che ci piace – La lezione show", che porta in giro per il paese. Nell’aprile 2024, debutta come conduttore su Rai 2 con "La fisica dell'amore", un programma di interviste trasmesso in seconda serata.

Apertamente gay, Vincenzo Schettini è anche felicemente fidanzato: il sui amore si chiama Francesco. “È la mia metà, lui è molto diverso da me, silenzioso e taciturno. È quella bellezza corretta che mi completa. Mi tiene con i piedi per terra, è colui che mi trattiene sempre. Ci sono le aspettative, e io le vivo molto, bisogna godersi il momento, dire ‘sto facendo bene, son contento’, e poi arrivano le aspettative. A quel punto quando arrivano le cose belle c’è lui che mi dice ‘non ti illudere’. Però sì, Francesco mi completa“.