Formula E: 10 anni a zero emissioni

In occasione della Giornata della Terra, la Formula E ha presentato il suo Rapporto di Sostenibilità per la Stagione 9,

evidenziando il mantenimento della sua posizione come sport più sostenibile al mondo. Festeggiando i 10 anni a zero emissioni di carbonio, il campionato ha dimostrato una significativa riduzione delle emissioni per gara del 41% rispetto alla Stagione 5 e un incremento del 140% nella partecipazione al programma FIA Girls on Track.

L'ottimizzazione del calendario delle gare e delle rotte di trasporto, in collaborazione con il partner ufficiale DHL e l'uso di biocarburanti, ha contribuito a una riduzione del 41% delle emissioni nel trasporto merci. Il programma FIA Girls on Track ha raggiunto 1.080 giovani donne, incoraggiandole a intraprendere carriere STEM attraverso eventi nelle università e nelle scuole.

Questi sforzi sono stati riconosciuti da tre classifiche indipendenti sulla sostenibilità: il Global Sustainability Benchmark in Sports (GSBS), il Sustainable Motorsport Index (SMI) e il Sustainable Championships Index (SChI™). La Formula E ha anche allineato le sue pratiche allo standard internazionale PAS 2060 per la neutralità del carbonio a giugno 2023, stabilendo alti standard di responsabilità e credibilità.

Il contributo della serie alla missione dell'UNICEF per un ambiente sano e sicuro ha impattato positivamente su 2,5 milioni di bambini e giovani. Inoltre, sono stati investiti oltre 110.000 euro in progetti comunitari nelle città ospitanti, coinvolgendo direttamente 13.400 individui in 86 entità tra università, scuole e associazioni di beneficenza.

Julia Pallé, Vicepresidente per la Sostenibilità della Formula E, ha sottolineato il ruolo cruciale del campionato nel dimostrare come sostenibilità, prestazioni e intrattenimento possano coesistere, promuovendo un cambiamento positivo e sostenibile a livello globale. Con questi progressi, la Formula E continua a porsi come leader mondiale nella sostenibilità sportiva, lasciando un'eredità positiva nelle comunità e nel mondo.