NTT DATA premiata dall'UNESCO per il progetto AIDA

L’UNESCO ha premiato NTT DATA per la realizzazione e lo sviluppo di AIDA, acronimo di Artificial Intelligenze Design for Autism, il sistema di Intelligenza Artificiale progettato dalla multinazionale giapponese leader nel settore IT per promuovere l’inclusione dei bambini affetti da autismo e facilitarne l’adattabilità all’ambiente circostante.

Il motore di AIDA, infatti, è un sistema di Intelligenza Artificiale progettato per offrire una soluzione integrata che personalizza l’ambiente in base alle necessità specifiche del singolo bambino. Per garantire la migliore assistenza possibile, AIDA fornisce un kit che accompagna il bambino attraverso le diverse fasi della crescita modulando le soluzioni ambientali più adatte alle sue esigenze. Questo avviene grazie al sistema di Intelligenza Artificiale che analizza e rileva i pattern tra dati biometrici e situazione ambientale elaborandoli per fornire in output le preferenze del bambino.

Un approccio human-centred che l’UNESCO, nell’ambito della Mobile Learning Week 2020 dal tema “Intelligenza artificiale e inclusione”, ha voluto premiare conferendo a NTT DATA un certificato ufficiale per il suo impegno nel garantire una maggiore inclusione ed equità nel settore dell’istruzione tramite il progetto AIDA. Il sistema di intelligenza Artificiale, grazie alla sua caratteristica modellabilità, è infatti in grado di amplificare il potenziale innovativo della tecnologia, creando valore in ottica inclusiva.

“AIDA rappresenta solo l’ultima delle numerose iniziative che sono state avviate da NTT DATA per promuovere la sostenibilità sociale sui territori e all’interno delle comunità in cui operiamo” afferma Anna Amodio Head of Human Resources in NTT DATA Italia “Diversi sono i progetti in ambito CSR già all’attivo, come le attività di educazione digitale e il coding nelle scuole, oltre alle iniziative volte all’abbattimento del gender gap nel settore ICT, e tra gli ultimi, l’adesione a progetti di terzi come l’Operazione Risorgimento Digitale, la scuola di Internet gratuita lanciata da TIM”.