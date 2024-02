Nuovo Cda Inps, è scontro Fazzolari-Arianna Meloni per il direttore generale

Inps, in arrivo i nomi per il nuovo Cda. Ma il nuovo direttore generale...

Tempo agli sgoccioli per sapere come si comporrà la nuova Inps. “Per l’insediamento del nuovo Cda è questione di un paio di settimane, aspettiamo la nomina dei componenti che è di competenza del governo e dovrebbe arrivare nel prossimo consiglio dei ministri”, ha spiegato a Milano Finanza il presidente designato Gabriele Fava, nel corso del Forum in Masseria – Winter Edition, organizzato a Saturnia da Bruno Vespa.

Permane il nodo del nuovo direttore generale, sostenuto dal testa a testa tra la numero uno della centrale acquisti Valeria Vittimberga (sponsorizzata dal sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari) e il direttore generale del Lazio Vincenzo Damato (sostenuto da Arianna Meloni).