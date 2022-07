Nuovo Dl Aiuti: 200 euro in busta paga o taglio dell'Iva su alcuni prodotti

Dl Aiuti: 200 euro o taglio dell'Iva

Nel prossimo Decreto aiuti si lavora - in chiave anti-inflazione - al possibile rinnovo del bonus da 200 euro già previsto dal precedente decreto oppure, in alternativa, ad un taglio dell'Iva su alcuni beni di largo consumo. Lo si apprende da fonti qualificate. Il contributo una tantum da 200 euro, ora in arrivo con le buste paga di luglio e che potrebbe essere rinnovato per un altro mese, nella versione del decreto di luglio costa circa 6,8 miliardi di euro. Non è invece ancora chiaro quanto potrebbe costare l'eventuale taglio dell'Iva e soprattutto quali prodotti potrebbe coinvolgere.

I precedenti

Uno dei provvedimenti più recenti del governo è quello del Dl Bollette, che voleva ridurre il peso dell’energia e del gas nel portafoglio degli italiani. C’è poi la proroga del bonus carburanti con un taglio di 30 centesimi al litro sulla benzina. E c’è poi il bonus da 200 euro per i liberi professionisti, sempre nell’ottica dello sgravio per l’energia, che dovrebbe essere erogato a ottobre. D’altronde, lo stesso Mario Draghi – nel confermare che l’attività di governo procede per l’ordinaria amministrazione – ha posto l’attenzione sulla necessità di andare avanti con nuovi sostegni a imprese e famiglie.