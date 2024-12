OneSight EssilorLuxottica, intesa con l’Oms: accordo per promuovere la cura della vista nel mondo

OneSight EssilorLuxottica Foundation annuncia la firma di un accordo di collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità per promuovere la cura della vista a livello globale, supportando l'OMS nel raggiungimento degli obiettivi previsti dall'iniziativa Specs 2030 che intende aumentare del 40% la percentuale di persone che potranno correggere i propri difetti visivi entro il 2030.

La collaborazione viene definita "un decisivo passo avanti nella lotta ai difetti visivi, nella prevenzione della miopia e nell'accesso all'assistenza oculistica nel mondo, con una particolare attenzione alle aree più vulnerabili". Il progetto di collaborazione - spiega una nota - prevede lo scambio di competenze, dati e risorse tecniche, al fine di amplificare l'impatto delle soluzioni proposte e garantire al tempo stesso l'efficace implementazione della risoluzione delle Onu 'Vision for Everyone', adottata nel 2021. Con la sinergia tra l'OMS e la Fondazione, l'obiettivo è rendere l'assistenza oculistica sostenibile e accessibile a milioni di persone, migliorandone le condizioni di salute e promuovendone l'inclusione sociale. "L'assistenza oculistica - sottolinea infatti Jérôme Salomon, Assistant Director-General for Universal Health Coverage, Communicable and Noncom-municable Diseases dell'OMS - non è solo una priorità sanitaria, ma anche un imperativo sociale ed economico. L'iniziativa Specs 2030, espressione della risoluzione delle Nazioni Unite 'Vision for Everyone', ci ricorda come una collaborazione efficace possa amplificare l'impatto degli sforzi profusi, generando risultati tangibili per le comunità di tutto il mondo". "Oggi 2,7 miliardi di persone in tutto il mondo soffrono di problemi di vista non corretti, un'enorme sfida a livello globale", dichiara Anurag Hans, Head of Mission di EssilorLuxottica e presidente OneSight EssilorLuxottica Foundation.

"Grazie alle attività della Fondazione - evidenzia - 961 milioni di persone in alcune delle aree più remote del mondo hanno ora accesso a servizi oculistici entro un giorno di viaggio e 84 milioni di paia di occhiali sono stati donati a chi ne aveva bisogno. Tuttavia, per realizzare l'ambizione della Fondazione di eliminare i difetti visivi non corretti in una generazione, le collaborazioni come questa sono uno strumento essenziale perché aumentano l'impatto delle singole iniziative. Mettendo a fattor comune la leadership dell'OMS in materia di salute pubblica con le nostre competenze nel fornire soluzioni innovative ovunque ci sia bisogno, crediamo di poter creare un effetto moltiplicatore per offrire cure oculistiche anche alle regioni più svantaggiate. Insieme - conclude - abbiamo il potere di trasformare la vita delle persone e migliorare le condizioni di intere comunità".

L'iniziativa Specs 2030 dell'OMS - precisa la nota - intende accelerare l'impegno globale in favore della salute visiva, concentrandosi su 5 pilastri fondamentali: servizi, migliorando l'accesso ai servizi per la correzione dei difetti visivi; persone, rafforzando le competenze dei professionisti del settore; formazione, sensibilizzando l'opinione pubblica sull'importanza della salute degli occhi; costi, riducendo il costo di occhiali e servizi oculistici; monitoraggio, potenziando la raccolta dati e le attività di ricerca. In tutti questi ambiti, OneSight EssilorLuxottica Foundation metterà a disposizione contributi tecnici, best practice e dati.