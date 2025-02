Orcel sempre più ricco, nel 2024 la retribuzione del ceo di Unicredit vola: ecco la cifra stratosferica

Unicredit, Orcel fa il pieno: nel 2024 la retribuzione sale a 13 milioni

La remunerazione totale effettiva dell'Amministratore Delegato di Unicredit, Andrea Orcel, per il 2024 è di 13,2 milioni di euro, che comprende 3,6 milioni di euro di stipendio, 0,2 milioni di euro di other fixed/altre componenti fisse a e 9,4 milioni di euro di remunerazione variabile effettiva, di cui 2,2 milioni di euro relativi al one-off share-award.



Il presidente Pier Carlo Padoan ha ottenuto una retribuzione di 1,04 milioni di euro, mentre per i quattro mesi di fine mandato il vice presidente Lamberto Andreotti ha avuto 52.392 euro. Il nuovo vice presidente vicario Elena Carletti ha ottenuto 345.285 euro. Tra i consiglieri il più pagato ci sono Marco Rigotti (Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione) con uno stipendio di 287.401 e Jeffrey Alan Hedberg (Presidente del Comitato Nomine) con 261.518 euro.



L'importo totale del bonus pool di Gruppo 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione raggiunge un massimo di 625 milioni di euro ovvero +13% rispetto al bonus pool corrisposto nel 2023, coerentemente con il trend positivo della performance a livello di Gruppo e di divisione. Il bonus medio pro-capite per i Material Risk Takers di Gruppo arriva fino a circa 200 mila euro - inclusa l'assegnazione azionaria una-tantum one-off share award - in aumento di circa +28% in termini nominali anno su anno o circa +11% like-for-like ossia a parità di condizioni anno su anno.



La strategia di UniCredit "è sostenuta da un solido framework di remunerazione che abbiamo deciso di potenziare ulteriormente - ha scritto António Domingues, Presidente del Comitato Remunerazione - Queste modifiche si fondano sui nostri principi guida di pay-for-perfomance ed allineamento con gli azionisti, attraverso rigorosi piani di incentivazione a lungo termine, interamente corrisposti in azioni per il Group Executive Committee".



Nel rispetto delle disposizioni regolamentari applicabili, così come approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 31 marzo 2023, anche nel 2025, viene adottato un rapporto massimo fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione pari a 2:1 per tutta la popolazione, ad esclusione delle Funzioni Aziendali di Controllo (i.e. Audit, Risk, Compliance), People & Culture e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in ottemperanza alle previsioni normative di Banca d'Italia.