Pagamenti senza cassa, Amazon smantella tutto: scarsa affidabilità

Amazon Fresh pensiona la tecnologia "Just Walk Out"

Amazon ha deciso di rimuovere la tecnologia "Just Walk Out" dai suoi negozi fisici di generi alimentari, noti come Amazon Fresh, negli Stati Uniti. Come scrive Il Post, questa tecnologia, basata su telecamere e sensori sugli scaffali, permetteva ai clienti di fare la spesa e uscire dal negozio senza passare per la cassa, ricevendo successivamente l'addebito e la ricevuta tramite un'app.

Tuttavia, la tecnologia non ha raggiunto un livello di affidabilità soddisfacente, con una significativa percentuale di vendite che richiedeva comunque una revisione manuale.

Amazon ha quindi annunciato che sostituirà questa tecnologia con i "Dash cart", carrelli che identificano automaticamente il contenuto e consentono ai clienti di evitare la cassa.

Rispetto al sistema "Just Walk Out", i "Dash cart" offrono il vantaggio di consentire ai clienti di monitorare la loro spesa in tempo reale. Amazon gestisce numerosi negozi di generi alimentari freschi negli Stati Uniti, con la maggior parte concentrata in California, Illinois, Virginia e nello stato di Washington.

La società possiede anche minimarket senza cassieri con il marchio Amazon Go e Whole Foods, una grande catena di cibo biologico acquisita nel 2017 per 13,7 miliardi di dollari.