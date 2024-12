Panettone, il più costoso al mondo si trova in Italia... E il prezzo è quello di un appartamento a Milano

Il panorama dei panettoni è estremamente variegato, offrendo opzioni adatte a tutte le preferenze e fasce di prezzo. Alcuni consumatori optano per i panettoni industriali, mentre altri prediligono quelli realizzati artigianalmente da maestri pasticcieri e panettieri.

Tra le proposte più esclusive, spicca il lavoro del pasticcere Dario Hartvig, di Carmagnola, in provincia di Torino, che ha creato dolci natalizi eccezionali. I suoi panettoni, ricoperti di lamine d'oro e decorati con cristalli Swarovski, sono custoditi in teche di plexiglass e venduti a 900 euro l'uno.

Hartvig ha raccontato a La Repubblica di aver in passato realizzato un panettone impreziosito da veri diamanti per un cliente russo, del valore di 300mila euro, e di averne creato un altro per un cliente indiano, accompagnato da un braccialetto e una tiara di diamanti, dal valore di 700mila euro.

Nel frattempo, la tendenza generale vede una crescente inflazione nei prezzi dei panettoni e pandori di alta gamma, artigianali, gourmet o a produzione limitata, con costi che variano dai 35 agli 80 euro.