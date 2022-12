Pensioni, bollette, tetto al contante e pos: che cosa cambia nella manovra

Manovra, s'allungano i tempi per l'approvazione in Aula. Ira delle opposizioni

Pensioni, taglio del cuneo fiscale, mutui, congedi parenti, pubblica amministrazione, tetto al contante, bollette e pos: sono tante le novità contenute nella legge di Bilancio, ancora in discussione in Parlamento, grazie alle modifiche presente in questi giorni dal governo e all'esame della commissione Bilancio della Camera. Nel frattempo i tempi per valutare definitivamente le modifiche in Aula s'allungano: la conferenza dei capigruppo, inizialmente convocata nel pomeriggio, è stata posticipata in tarda serata. Decisione che ha innescato inevitabilmente l'ira delle opposizioni: dal Pd al Terzo Polo, passando per il Movimento Cinque Stelle.

"Abbiamo chiesto al presidente Fontana che si faccia carico di interloquire immediatamente con il presidente della commissione Bilancio, Giuseppe Mangialavori, per riconvocare un ufficio di presidenza della commissione prima delle 18,30 come deciso stamattina contro il parere delle opposizioni", ha spiegato la presidente dei deputati del Pd, Debora Serracchiani.