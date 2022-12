Pensioni dicembre, aumenti in arrivo: ecco chi ci guadagna

Pensioni dicembre, tutti gli aumenti in arrivo: novità

Spuntano nuovi regali sotto l’albero di Natale. Ma questa volta non parliamo di pacchi di carta e cartone, bensì di assegni pensionistici. Già incrementati a ottobre e novembre, gli importi delle pensioni di dicembre saranno infatti rivalutati del 2,2%. Ma occhio questo non sarà l’unico rialzo. Vediamo nel dettaglio che cosa ci aspetta per questo mese ricco di feste, cenoni e qualche giorno di meritato riposo, tra rivalutazioni, tredicesima, bonus 150 euro, quattordicesima, ma anche bonus tredicesima.

Pensioni dicembre, quando arrivano gli assegni

Nel cedolino di dicembre infatti avremo in più una tredicesima mensilità sempre rivalutata al 2,2%, ma anche il tanto atteso bonus 150 euro (sempre se non è stato percepito a novembre), e la quattordicesima (se non emessa a luglio). Ma non solo. Nel mese più "magico" dell'anno arriva anche il bonus tredicesima dal valore di 154,94 duro per chi riceve la “minima”, il trattamento pensionistico dal valore più basso.

Prima però di addentrarci nei vari calcoli, vediamo quando verranno emesse i pagamenti di dicembre. Ecco il calendario completo con le date da segnare “in rosso”. Giovedì primo dicembre è la volta, per coloro i cui cognomi iniziano con lettera A e B; venerdì 2 dicembre, per i pensionati con iniziali da C a D; sabato 3 dicembre (soltanto di mattina) sono in pagamento le pensioni di chi ha cognomi che iniziano da E a K; lunedì 5 dicembre, solo di mattina, pagamento per i cognomi da L a O, martedì 6 dicembre, pagamento pensione per chi ha cognome con iniziali da P a R; mercoledì 7 dicembre, pagamento Inps per chi ha cognome con iniziali da S a Z.

Pensioni dicembre, dal bonus 150 euro alla quattordicesima: gli aumenti