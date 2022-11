Pensioni, Durigon: "Un anno con Quota 41, così anticiperemo 50mila uscite"

Durigon: "Rdc sospeso per 6 mesi a chi rifiuta la prima offerta"

Il governo Meloni sta lavorando alla legge di Bilancio. La manovra dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 mld, gran parte di questi soldi saranno indirizzati per fronteggiare il caro bollette. Ci sarà spazio anche per una mini riforma delle pensioni che eviterà il ritorno alla legge Fornero, ma sarà solo una misura tampone, in vista di una riforma strutturale prevista nel 2024. "Avremo - spiega il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon a Repubblica - una Quota 41 con 61 o 62 anni per il solo 2023, come misura ponte verso la riforma organica che faremo il prossimo anno. Spenderemo meno di 1 miliardo per agevolare 40-50 mila lavoratori. Pensavamo anche a un bonus per chi resta a lavorare, ma la prudenza di bilancio ci induce a rinunciare. Per la legge definitiva, invece, vogliamo intanto separare la spesa per assistenza da quella per la previdenza, per dare un segnale di sostenibilità delle pensioni italiane all’Europa e ai mercati".

"Poi - prosegue Durigon al Corriere - penso a una flessibilità in uscita per tutti, a partire da una certa età e tenendo conto che il metodo contributivo sta diventando prevalente tra i lavoratori. Rivedremo tutte le uscite anticipate, con un occhio di riguardo a giovani, donne e mestieri usuranti. I giovani non useranno mai Quota 41, difficile che abbiano 41 anni filati di contributi. Immagino per i giovani una “pace contributiva” per coprire i buchi del lavoro saltuario, il riscatto della laurea agevolato e la defiscalizzazione per la previdenza complementare". Sul Reddito di Cittadinanza: "La stretta sugli abili al lavoro ci sarà: l’assegno sarà sospeso di sicuro per sei mesi all’anno, se si rifiuta l’unica offerta di lavoro oppure non si seguono i corsi di formazione che vogliamo potenziare. Ma non prevediamo un’applicazione retroattiva delle nuove norme".