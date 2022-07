Pensioni, effetto Covid: dramma assegni per la pandemia. I numeri Inps

Pensioni eliminate nel primo anno pandemia covid in Italia: +15,4%

"Le pensioni eliminate in Italia nel primo anno di pandemia sono cresciute del 15,4%, mentre il dato triennale è pari all'8,2%". A dirlo è Pasquale Tridico. Il numero uno dell'Inps ha spiegato i numeri di questa drammatica statistica nel corso del convegno «Italia, pensioni e mobilità: storie di partenze e di ritorni». Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha visto migliorare il suo bilancio purtroppo a prezzo di tante vite perse. «Il trend delle pensioni vigenti sia in Italia che all'estero è in diminuzione già da diversi anni. Negli ultimi due, purtroppo, ha inciso anche la pandemia che ha comportato un importante incremento delle pensioni eliminate. Mentre in Italia l'eliminazione delle pensioni in pagamento avviene, di regola, a brevissima distanza dall'evento, all'estero, soprattutto nei Paesi extra Ue, le eliminate si consolidano dopo le verifiche dell'esistenza in vita che, per motivi tecnici, ha tempi piùlunghi».

Pensioni, Tridico (Inps): ne paghiamo 326mila all'estero

Un altro dato da sottolineare sono pagamenti delle rendite verso e dall'estero: i migranti che hanno versato contributi in Italia hanno portato un aumento del numero delle pensioni pagate in Asia e Africa, ma pure nell'est Europa, con un'età media molto più bassa rispetto a quella dei pensionati in America, o del resto d'Europa. "Noi oggi registriamo un numero importante: 326 mila pensioni che paghiamo all'estero, ma questo numero è di gran lunga inferiore rispetto al numero di pensionati che le ricevono dall'estero. Il solo dato della Germania, cioè le pensioni che la Germania paga all'Italia, copre il contributo netto che l'Italia dà per i pensionati all'estero. Segno che noi oggi ancora stiamo scontando, in modo massiccio, il contributo degli altri paesi di destinazione delle nostre migrazioni, Germania, Svizzera, ma anche alcuni paesi dell'America del Nord, la Francia, la stessa Inghilterra, rispetto a quelle delle nuove migrazioni".

Attenzione però: "L'incremento maggiore dell'eliminazione delle pensioni in pagamento all'estero si è avuto nel 2021, pari al 45,1% rispetto al 2019" si legge nel rapporto.