Pensioni, Franco: "Quota 100 finirà ma ci sarà una soluzione equilibrata"

Pensioni: Franco, fiducioso soluzione equilibrata in manovra

Alla fine del 2021 "avremo un forte cambiamento nei criteri di ammissibilità per la pensione perché Quota 100 scadrà. Siamo consapevoli che alcuni dei settori interessati stanno affrontano dei problemi, ci sono degli aspetti da tenere in considerazione". Lo ha detto il ministro dell'economia, Daniele Franco, durante la conferenza stampa di presentazione dello studio economico sull'Italia dell'Ocse. "Sono fiducioso che il governo troverà un equilibrio tra queste necessità e anche per prossima legge di bilancio, adesso non posso dire qual è la soluzione che abbiamo in programma perché va ancora discussa all'interno del governo però ho fiducia che troveremo giusto equilibrio con il supporto di tutti i membri del governo", ha rimarcato.

"Noi siamo consapevoli di avere un rapporto col debito molto elevato", ha ammesso il ministro Franco, spiegando che "quest'anno ci aspettiamo di raggiungere un rapporto debito/Pil più basso rispetto al rapporto che abbiamo indicato nel programma di stabilità. Ci aspettiamo che il rapporto debito/Pil si ridurrà il prossimo anno e convergerà per la fine del decennio ai livelli precedenti al covid".