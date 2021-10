Pensioni d'invalidità, annuncio a sorpresa del governo

Pensioni d'invalidità, governo: "Ridaremo l'assegno a chi lo ha perso"

Il taglio della pensione di invalidità per chi lavora potrebbe essere cancellato dal governo. Una pronuncia della Cassazione aveva stabilito che i disabili tra il 74 e il 99% devono rinunciare all’assegno di invalidità da 287 euro mensili, se vogliono essere attivi e lavorare (inteso come lavoretto da 400 euro al mese come massimo per non superare il tetto di reddito annuale, compatibile con l’assegno di invalidità, da 4.931 euro all’anno).

"Sto lavorando con il ministro del Lavoro Andrea Orlando per introdurre nel primo decreto legge utile una norma che ridia sollecitamente l’assegno di invalidità ai disabili fra il 74 e il 99% che svolgono un’attività lavorativa", ha spiegato il ministro per i Disabili, Erika Stefani. "Putroppo la sentenza della Corte di Cassazione è tranchant, ma, come legislatori, rimedieremo presto".