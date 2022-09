Pensioni ottobre 2022, aumenti in arrivo: ecco di quanto

Pensioni ottobre 2022, aumenti in arrivo: ecco perchè

Tira già aria d’autunno, con settembre quasi ormai al capolinea e ottobre alle porte: un mese “ricco” per gli assegni pensionistici, sui quali “scatterà” la rivalutazione anticipata. Nel prossimo cedolino infatti, in arrivo tra sabato primo novembre, per coloro che hanno l’accredito presso gli uffici postali, e lunedì 3 novembre per chi invece riceve il pagamento della pensione direttamente sul corrente bancario, verrà anticipata la rivalutazione in programma a inizio 2023. Che cosa si intende però per rivalutazione? In parole semplice: un incremento dell'assegno pensionistico del 2%, da qui a fine anno. E come mai a breve milioni di italiani riceveranno un aumento della pensione? Il governo, attraverso il decreto Aiuti bis, ha messo così in campo delle misure per aiutare le famiglie a fronteggiare inflazione, caro energia e perdita del potere d'acquisto. Tra queste anche la rivalutazione degli assegni, che aumenteranno del 2% dal prossimo mese fino a dicembre 2022.

Pensioni ottobre, aumenti in arrivo: come calcolare tutte le cifre

Ma di quanto sarà più alta la pensione di ottobre? E soprattutto che "tipologie" di pensionati rientrano in questa agevolazione? L'aumento del 2% spetta a tutti quei pensionati che ricevono un assegno lordo a 2.692 euro. Per calcolare invece la somma totale basta applicare la percentuale all’importo percepito: ad esempio per una pensione minima di circa 524 euro, l’aumento è di 11 euro. Di fatto, basta essere in grado di fare questo calcolo, e declinarlo su tutte le tipologie di importi.