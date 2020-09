Pensioni Quota 100 con penalità: spunta nuova ipotesi. Riforma pensioni news

Pensioni Quota 100 con penalità: spunta la nuova ipotesi. Riforma pensioni news

Quota 100 pensioni e riforma previdenziale: oggi riparte il confronto governo-sindacati. L'esecutivo sta pensando a proposte per evitare lo scalone e tornare alla flessibilità a fine 2021. Spunta l'ipotesi di penalizzazione del 2,8-3% per ogni anno di anticipo sul fronte quota 100. Nel dettaglio potrebbe essere introdotto un "meccanismo flessibile per consentire le uscite a partire da 62, o 63, anni di età anagrafica e un’anzianità contributiva minima di 38 anni, o forse anche 36, prevedendo una penalizzazione, con l’aggancio pieno al sistema contributivo puro, sotto forma di riduzione del trattamento del 2,8-3% per ogni anno di anticipo rispetto alla soglia del pensionamento di vecchiaia (67 anni)". spiega Il Sole 24 Ore. Ape sociale e Opzione donna potrebbero essere prorogate.

Pensioni Quota 100 con penalità, dal 2021 si cambia

Manca poco meno di 4 mesi, ma il il conto alla rovescia per la nuova riforma delle pensioni è cominciato. Dal 1° gennaio 2021 infatti gli assegni previdenziali subiranno una lieve revisione al ribasso. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, non si tratterà di una stangata, ma dal prossimo anno chi andrà in pensione vedrà ridotto il proprio assegno. Questo perché sono stati modificati i coefficienti di trasformazione del montante contributivo per il biennio 2021/2022. Intanto, il Ministero del Lavoro ha pianificato i primi incontri con i sindacati per discutere e accordarsi sui cambiamenti al sistema pensionistico italiano che ci attendono. Sul tavolo le proroghe di Ape e Opzione Donna, un possibile aumento degli importi degli assegni e, soprattutto, il dopo Quota 100, la cui sperimentazione triennale termina a inizio 2022. Su tutto questo, infine, aleggia il Recovery Fund, che inevitabilmente porterà con sé maggior controllo da parte dell’Unione Europea sulle riforme che l’Italia metterà in campo a partire da questo mese. Ma il costo della proposta potrebbe avvantaggiarsi dei 3-4 miliardi risparmiati da Quota 100, le cui domande si sono finora rivelate inferiori alle attese.Vediamo quali saranno allora le novità e come potrebbe cambiare la pensione degli italiani.

PENSIONI QUOTA 100 E' CROLLATA. E il cartellino rosso Ue... Riforma pensioni news

Quota 100 pensioni verso il declino (si 'scalda' Quota 41 ma con penalizzazioni). La misura di pensionamento anticipato che poco piace all'Ue (a febbraio era arrivato un cartellino rosso da Bruxelles) ormai ha iniziato il countdown verso la fine. Se il governo nei giorni scorsi ha assicurato che andrà avanti fino alla fine (ossia al 31 dicembre 2021, poi niente rinnovi: vedi sotto), i numeri raccontano di un calo. I dati di giugno 2020 indicano, secondo l’Inps, che sono state presentate solo 47.810 domande meno di un terzo di quelle del 2019. La riduzione dell'assegno finale (In sintesi: più si lavora - e più alto è lo stipendio - e maggiore sarà l’assegno previdenziale) probabilmente ha influito su questo atteggiamento. Con questo trend potrebbe essere sovradimensionata la voce di 3 miliardi di nuovi trasferimenti dello Stato, quest’anno, per la sola copertura di Quota 100. Va però detto che potrebbe esserci un'inversione di tendenza verso fine anno in rapporto all'emergenza coronavirus. In calo anche le domande per Opzione Donna che prevede l’uscita a 58 anni di età (59 per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi (anch'essa comporta un taglio finale sulla pensione).