Pensioni, Rdc e lavoro: primo incontro parti sociali-Calderone

Parti sociali-Calderone: il primo incontro

Un incontro “conoscitivo” e non altro - per il momento - quello avvenuto oggi, venerdì 4 novembre, nella sede romana del Ministero del Lavoro, in via Flavia 6 a Roma, tra la neo ministra del Lavoro Elvira Calderone e le parti sociali, le sigle sindacali e i rappresentati delle aziende. Un primo faccia a faccia che ha visto sullo sfondo la legge di Bilancio 2023, preceduto dal secondo Consiglio dei ministri del governo Meloni, dal quale e uscirà l'aggiornamento programmatico della Nadef. Tanti i temi chiave posti sul tavolo: dal taglio del cuneo fiscale contributivo alle nuove regole sulle pensioni, dal rafforzamento dei premi di produttività alle modifiche al reddito di cittadinanza, dalla sicurezza sul lavoro a un'attenuazione dei vincoli previsti dal Decreto Trasparenza.

Parti sociali- Calderone: i dossier aperti

Tutti dossier molti caldi che richiedono risorse e trattative tra le parti sociali e il ministero dell'Economia piuttosto imminenti. Il governo Meloni, da poco insediato a Palazzo Chigi, è già al lavoro su diversi fronti: reddito di cittadinanza, pensioni e lavoro. Sul reddito di cittadinanza c'è in campo una revisione tra i percettori che non essendo in grado di lavorare hanno bisogno di un sostegno e chi invece è “occupabile” e si deve attivare per inserirsi nel mondo del lavoro. In tema di pensioni, l'obiettivo dell'esecutivo è anche evitare il ritorno della legge Fornero a partire da gennaio 2023. I sindacati da parte loro hanno già chiesto di introdurre un sistema di flessibilità per evitare che ci si trovi a gennaio con la possibilità di andare in pensione solo con almeno 67 anni di età o dopo aver versato 42 anni e 10 mesi di contributi.

Incontro parti sociali-governo, Landini: "Verificheremo se saranno convocati tavoli di settore"

Un incontro “conoscitivo” e non altro al momento , e che non ha quindi “ricevuto ovviamente nessun tipo di risposta”, ha commentato il leader Cgil Maurizio Landini, al termine del tavolo con il ministro del Lavoro Marina Calderone e le parti sociali. “Vedremo comunque se nei prossimi giorni saranno convocati tavoli di settore”, ha aggiunto ribadendo come il sindacato valuterà “sul merito dei problemi”. All’attenzione di Calderone la Cgil ha portato anche il dossier sui navigator, i lavoratori assunti in concomitanza con l’avvio del Rdc il cui contratto è scaduto e che ora rischiano di restare a casa. “Abbiamo chiesto anche di discutere dei navigator, lavoratori necessari che dopo tre anni rischiano di non avere nessuna prospettiva”, ha spiegato Landini. Tre le priorità portate dalla Cgil al confronto: salute e sicurezza, pensioni e potere d’acquisto dei salari. Ma anche la lotta ad una “precarietà ormai insostenibile”. Temi su cui, ha annotato ancora Landini, "non servono più discussioni generali ma solo entrare nel merito".