Pensioni, tagli fino al 35% con il contributivo: che cosa cambierà nel 2022

Pensioni, che cosa cambia nel 2022: verso l'incontro tra Draghi e sindacati

Il premier Mario Draghi si prepara a incontrare i sindacati per discutere della riforma delle pensioni 2022, che prevede l'abbandono di Quota 100 e il calcolo dell'assegno con il metodo contributivo. Il piano del Governo è stato battezzato Opzione Tutti e prevederà l'uscita del lavoro a un'età minima di 62-63 anni. Opzione Donna è stata proporogata fino al 31/12/22 ma con un taglio medio del contribuito previdenziale del 6% per le dipendenti e del 13% per le lavoratrici autonome.

Il ricalcolo della pensione tutta col contributivo comporterebbe però una perdita tra il 20 e il 30% dell'assegno, ovvero tra 20 e 130mila euro di minori incassi dall’uscita agli 82 anni, attuale traguardo della vita media. Simulazioni realizzate dalla Cgil in vista del tavolo sulla previdenza convocato dal premier Draghi: "Vediamo se c’è davvero la volontà del governo di avviare un confronto e non solo un ascolto per superare le rigidità della legge Fornero", dice Roberto Ghiselli, segretario confederale Cgil e responsabile previdenza.

Cgil e Uil bocciano quind il “metodo fisco”. Mentre il premier è necessario "tornare in pieno al contributivo, in modo sostenibile per i conti". Ma ciò significa anche un ricalcolo per forza di cose penalizzante, un taglio, per quanti sono nel sistema misto e hanno diversi anni (meno di 18, in base alle regole del sistema misto) lavorati prima del 31 dicembre 1995 e conteggiati nel sistema retributivo, spiega Repubblica. Il meccanismo è stato già rodato in questi anni da Opzione Donna: le lavoratrici sono uscite prima, a 58-59 anni, ma con un terzo dell’assegno in meno; la stessa cosa accadrebbe con Opzione Tutti.

Per il sindacato non ciò non è accettabile. Il motivo? Non solo perchè "non viene rispettata la neutralità attuariale: lo Stato alla fine ci guadagna, il lavoratore prende meno soldi". Ma perché "non è questo il solo obiettivo del tavolo, visto che si punta a rivedere le iniquità della legge Fornero anche nei confronti di chi è totalmente nel contributivo perché ha iniziato a lavorare dal 1996", spiega Repubblica.

"Per i giovani e meno giovani - quarantenni e cinquantenni di oggi - significa spostare l’età di uscita dopo i 70 anni, come certificato pure dall’Ocse qualche giorno fa, poter anticipare solo se si raggiunge una pensione multipla dell’assegno sociale: 1,5 o 2,8 volte, a seconda dei casi, trascinare in età molto anziana l’incasso della pensione per chi ha lavorato in modo discontinuo, con buchi di carriera e salari poveri: giovani, donne, precari, partite Iva su tutti", conclude Repubblica.