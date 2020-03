Petrolio ai minimi da decenni: costi di stoccaggio insostenibili. L'ANALISI

Adam Vettese, Analista di eToro, ha scattato una fotografia dell’attuale situazione del petrolio: “questa mattina ha aperto in calo del 13%, dopo che già ieri era sceso a quasi 20 dollari al barile: il prezzo più basso in circa due decenni. Un crollo che ha messo in seria difficoltà il settore energetico e spinto analisti a porsi interrogativi. Inoltre, le sofferenze dei prezzi petroliferi hanno fatto vacillare le aziende energetiche: negli Stati Uniti Chevron è sceso del 22%, mentre nel Regno Unito sia BP che Royal Dutch Shell hanno avuto ribassi a due cifre.

"Secondo alcuni analisti, come Paul Sankey, managing director di Mizuho, il prezzo del greggio potrebbe addirittura scendere sempre di più, fino a valere zero dollari a barile. Se l’emergenza coronavirus dovesse aggravarsi, la domanda di greggio potrebbe venire schiacciata e le aziende petrolifere si troverebbero costrette quindi a pagare i clienti pur di liberarsi del greggio in eccesso e dei conseguenti costi di stoccaggio ormai insostenibili. Si tratta di un’ipotesi estrema, eppure quella di Sankey non è una voce fuori dal coro: sempre più analisti stanno avvertendo che il surplus di petrolio potrebbe divenire un grosso problema".