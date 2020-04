Petrolio, Putin: ok prezzo a 42 dollari. Lavorare con gli Usa

Petrolio: Putin, per Russia ok prezzo a 42 dollari al barile - Alla Russia e' comodo per il Petrolio un prezzo di 42 dollari al barile: lo ha detto il presidente Vladimir Putin. "Non abbiamo mai mirato ad avere prezzi troppo alti e volevamo evitare un situazione in cui i prezzi fossero troppo bassi. E' comprensibile il perche': il nostro budget e' strutturato sulla base di 42 dollari al barile e ci sentiamo abbastanza a nostro agio con questo dato. Credo che sia molto importante anche per i consumatori", ha detto Putin ad un meeting sui mercati dell'energia. Il presidente ha sottolineato che la Russia e' stata ed e' per assicurare la stabilita' a lungo termine del mercato petrolifero e delle posizioni dei produttori e dei consumatori che devono essere presi in considerazione allo stesso modo.

Petrolio: Putin, pronti a lavorare con Usa su mercati - La Russia e' "pronta a lavorare con gli Stati Uniti" per stabilizzare il prezzo del Petrolio sui mercati. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, sottolineando che c'e' bisogno di un taglio alla produzione di "circa 10 milioni di barili". Putin ha anche riferito di aver avuto un colloquio con il presidente Usa, Donald Trump, nel corso del quale entrambi si sono detti "preoccupati per la situazione".