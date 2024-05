Alfa Romeo: ordinabile la nuova Junior, Tonale domina le vendite

Alfa Romeo sta per aprire un nuovo capitolo della sua storia automobilistica, con l'arrivo della Nuova Alfa Romeo Junior nel sempre rilevante segmento B.

Nel frattempo, Tonale continua a far brillare il marchio nel segmento C-SUV, dominando le vendite con un aumento del +0,3% nel cumulato gennaio-aprile 2024, raggiungendo una quota mensile del 6%.

La Nuova Alfa Romeo Junior, presentata lo scorso 10 aprile, offre due versioni di ingresso: ibrida ed elettrica. Con un prezzo che parte da 29.900€ per la versione ibrida e 39.500€ per quella elettrica, l'accesso al mondo Alfa Romeo diventa più accessibile che mai. Grazie a un'offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia, è possibile usufruire di una rata mensile di soli 200€ per 36 mesi*. Questo amplia la platea di potenziali acquirenti desiderosi di sperimentare l'emozione di guidare una compatta sportiva Alfa Romeo.

Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia, esprime grande soddisfazione per le performance di Tonale e la fiducia nel successo imminente della Nuova Junior. Afferma che il lancio delle versioni di ingresso consentirà al marchio di crescere in termini di volumi, quote e Brand Reputation.

Le nuove versioni ibrida ed elettrica della Junior non fanno distinzioni estetiche o di equipaggiamento, offrendo un'esperienza 100% Alfa Romeo. Dotate di motorizzazioni innovative, la Junior Ibrida propone un'architettura 48v Hybrid VGT da 136 CV, mentre la Junior Elettrica offre prestazioni d'eccellenza con un motore da 156 CV e una batteria da 54 kWh, garantendo un'autonomia fino a 410 Km nel ciclo WLTP.

La versione top di gamma, Speciale sintetizza sportività, tecnologia e comfort, offrendo una selezione mirata dei migliori contenuti offerti in gamma. Disponibile nelle motorizzazioni ibrida ed elettrica, Milano Speciale rappresenta l'eccellenza Alfa Romeo.

Con Tonale che continua a brillare e la Nuova Junior pronta a conquistare il segmento B, Alfa Romeo si conferma come un marchio di riferimento nel panorama automobilistico italiano ed europeo.

l'Alfa Romeo Junior rappresenta una nuova era di emozioni su quattro ruote, pronta ad affascinare gli appassionati di guida in tutto il mondo.