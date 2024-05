Autostrade per l'Italia e Asvis insieme per un'Italia sostenibile

ASPI: le parole dell'head of sustainability Concetta Testa alla presentazione del Festival dello sviluppo sostenibile dell'Asvis

Autostrade per l'Italia intensifica i propri sforzi verso la sostenibilità, unendo le forze con l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis). Concetta Testa, head of sustainability di Autostrade per l'Italia, è intervenuta in occasione della presentazione del Festival dello sviluppo sostenibile dell'Asvis, raccontando come: "Autostrade ha deciso di investire e sostenere Asvis perché luogo ideale dove 'fare sistema' con l'obiettivo di rendere l’economia del Paese realmente sostenibile. ASPI gestisce un’infrastruttura di 3.000 km, che unisce con continuità 15 Regioni e 60 Province".

"Il trasporto su gomma è un elemento strategico dello sviluppo socioeconomico del Paese ed è anche un elemento insostituibile, basti pensare che vicino agli stabilimenti produttivi, mediamente a 20 km, vi è un casello autostradale", ha continuato Testa. "Autostrade ha colto l’opportunità di trasformare la mobilità rendendola più, sicura e digitalizzata con investimenti mirati".

"Oggi appare prioritario anche investire sui giovani, perché servono competenze adeguate che conoscano le nuove professioni del futuro. È centrale, infine, per uno sviluppo sostenibile stringere accordi con partner industriali solidi e attuare una stretta alleanza con le Istituzioni", ha concluso l'head of sustainability di Autostrade per l'Italia.