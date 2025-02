Philips, brutte notizie per Elkann. Rosso di 700 milioni per la società in cui ha investito il nipote dell'Avvocato

Philips scivola in perdita a causa del rallentamento in Cina, ,ma prevede di pagare un dividendo stabile

Il gigante olandese dell'elettronica di consumo Philips ha riportato una perdita nel quarto trimestre poiché le vendite in Cina sono crollate drasticamente, ma prevede comunque di pagare un dividendo stabile. La società, proprietà al 17,51% di Exor (la società d'investimenti degli Agnelli-Elkann), ha riportato vendite leggermente inferiori di 5 miliardi di euro (5,2 miliardi di dollari) per il periodo. Il rosso del gruppo è peggiorato a 698 milioni di euro (dai 463 milioni dell'anno prima), ben oltre il consensus. Dopo i conti Philips crolla ad Amsterdam in perdita di quasi il 13%.

Sebbene le vendite siano rimaste invariate, la crescita delle vendite comparabili è stata dell'1% con una solida crescita del 5% nel resto del mondo, nonostante un calo a due cifre in Cina. Philips ha affermato che intende proporre un dividendo di 0,85 euro per azione, come l'anno scorso, in azioni o contanti. Gli ultimi risultati hanno riflesso una spesa per imposte sul reddito di 449 milioni di euro, rispetto a un reddito dell'anno precedente di 132 milioni di euro. Tuttavia, i ricavi dalle operazioni sono saliti a 199 milioni di euro dai 24 milioni di euro dell'anno scorso. L'Ebita rettificato è aumentato di 60 punti base al 13,5%. In ogni caso anche il giro d'affari del 2024 è calato a 18 miliardi, dai 18,17 miliardi del 2023

Guardando al futuro, per l'anno fiscale 2025, Philips prevede una crescita delle vendite comparabili dell'1-3%, incluso un calo medio-alto a una cifra in Cina; così come un margine Ebita rettificato tra l'11,8 e il 12,3%. La società prevede che la crescita delle vendite comparabili sarà caricata nel back-end dell'anno, con un calo medio a una cifra nel primo trimestre principalmente dovuto alla minore domanda in Cina e alla graduale distribuzione delle royalty, con un margine Ebita rettificato corrispondentemente inferiore.

Anche l'assunzione di ordini comparabili è aumentata del 2% nel trimestre, con ottime performance nel Nord America e nelle aree geografiche in crescita, in parte compensate da un calo a due cifre della domanda in Cina. L'azienda ha anche aumentato il suo obiettivo di risparmio di produttività per il 2023-2025 da 2 miliardi di euro a 2,5 miliardi di euro, con 800 milioni di euro nel 2025.