Piazza Affari, Atlantia giù con la Consulta e il rebus concessioni

Atlantia: scivola in Borsa dopo decisione Consulta

Atlantia paga anche a Piazza Affari la decisione della Corte Costituzionale di non ritenere illegittima l'esclusione della controllata Aspi dalla ricostruzione del Ponte Morandi. In avvio di seduta, a fronte di un indice positivo, il titolo del gruppo perde il 4,69%. Investitori e analisti, a quasi due anni dalla tragedia di Genova, si aspettano che la partita attorno alla concessione di Autostrade per l'Italia sia ormai alle battute finali.

Borse europee: apono positive su scia Wall Street

Le Borse esuropee aprono in rialzo, sulla scia di un'altra chiusura positiva a Wall Street e del buon andamento dei listini asiatici. I mercati restano col segno piu' nonostante negli Usa si siano registrati oltre 60.000 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e il bilancio delle infezioni totali sia salito sopra quota 3 milioni. Londra avanza dello 0,1% a 6.162 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,46%. Francoforte cresce dello 0,99% a 12.612 punti e Parigi dello 0,3% a 4.996 punti.

Borsa: riparte con Cina e banche centrali, Ftse Mib +0,33%

Piazza Affari, dopo due sedute in calo, riparte in avvio grazie alla spinta dei listini cinesi e delle banche centrali, schierate a supporto dell'economia mondiale mentre continua a essere preoccupante l'andamento della pandemia da Coronavirus. A pochi minuti dall'avvio, il Ftse Mib sale dello 0,33% a 19.965 punti, con rialzi trasversali ai vari settori. Fra i bancari in luce Banco Bpm (+0,99%), mentre nell'industria e' in evidenza Cnh (+0,92%); miglior blue chip in avvio Stm (+1,05%). In leggero calo le reti, bene i big dell'energia. Soffre Atlantia (-4,69%) dopo la decisione della Consulta sulla ricostruzione del ponte Morandi.