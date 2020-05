Piazza Affari chiude in rialzo (+1,13%). Spread in calo a quota 235 punti

Piazza Affari chiude in rialzo l'ultima seduta della settimana, con il Ftse Mib che sale dell'1,13% spinto da Wall Street che beneficia dell'andamento dei tecnologici. A Milano si distingue Banco Bpm, che sale di oltre il 5% dopo aver presentato ieri conti al 31 marzo sopra le aspettative; bene anche il resto del comparto. Tonici diversi titoli industriali: Cnh sale di oltre il 4%, Prysmian del 4,16% e Leonardo, protagonista di una seduta volatile, guadagna circa l'1,8%. Misto il lusso, con Moncler in calo e Ferrari e Ferragamo ben comprate; sale l'energia con un andamento piu' Timido fra le utilities. Bene Atlantia (+4,81%).



Titoli Stato: spread Btp/Bund scende a 235 punti in chiusura - Lo spread tra Btp e Bund chiude in flessione a quota 235 dai 241 punti dell'apertura. Il rendimento si attesta all'1,811%. Ad influire sul differenziale il clima di maggiore unita' in Europa, dopo l'incertezza seguita alla sentenza della Corte costituzionale tedesca, che ha dato tre mesi di tempo a Francoforte per giustificare il Pspp. Oggi la Corte di giustizia europea ha detto di essere l'unica competente a constatare che un atto di un'istituzione dell'Unione e' contrario al diritto dell'Unione. La presidente della Bce Christine Lagarde ha rilevato che serve una risposta comune europea alla crisi determinata dal Coronavirus e ha assicurato che fara' di tutto per sostenere la ripresa.