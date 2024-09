Pichetto Fratin rilancia sull'energia nucleare: "Così risparmieremo 34 miliardi l'anno"

Pichetto Fratin, "Col nucleare risparmieremo 34 mld l'anno"

Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin annuncia, in una intervista alla Stampa, che varerà entro l'anno un disegno di legge per il rilancio del nucleare. Così "il nostro Paese risparmierà fino a 34 miliardi di euro l'anno" e nel 2030 si passerà "dalla sperimentazione alla produzione dei nuovi moduli nucleari". Sul Green Deal Ue "la posizione dell'Italia è sempre stata chiara: non abbiamo mai messo in dubbio gli obiettivi finali, cioè di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, ma gli strumenti imposti per farlo. Abbiamo invitato a abbandonare l'ambientalismo ideologico che per tanti anni è stato alla base di molte scelte europee. Più realismo e meno idealismo".

Su auto e case green "il governo lavorerà, soprattutto con la nuova Commissione e il nuovo Parlamento europeo, per raggiungere gli obiettivi comuni proponendo un percorso compatibile con le politiche economiche e sociali del nostro Paese. Chiediamo di poterlo raggiungere difendendo gli interessi delle famiglie e delle imprese italiane". Per il costo dell'energia "l'unica soluzione è il nucleare di nuova generazione da affiancare all'energia prodotta dalle rinnovabili tradizionali. Noi stiamo lavorando, senza alcun ritardo, per consentire all'Italia di farsi trovare pronta e preparata. Con il 22% di nucleare nel nostro futuro mix energetico nazionale, potremo far risparmiare al nostro Paese fino a 34 miliardi l'anno".

Le scorie? "Le vecchie potremmo lasciarle ancora in Francia e in Inghilterra, continuando a pagare un affitto. Il vero problema sono i rifiuti di bassa e media intensità, soprattutto di origine sanitaria, che produciamo quotidianamente. Per quelli abbiamo il dovere di trovare la soluzione con uno o più depositi nazionali"