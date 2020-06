Pirelli, SBTi valida i target sulla riduzione delle emissioni di CO2

SBTi valida i target di Pirelli sulla riduzione delle emissioni di CO2

Science Based Targets Initiative (SBTi) ha validato i target di Pirelli sulla riduzione delle emissioni di CO 2 giudicati coerenti con le azioni necessarie a mantenere il riscaldamento climatico ben al di sotto dei 2°C. È questo il riconoscimento ottenuto da Pirelli nella strada intrapresa verso la neutralità climatica del gruppo entro il 2030, sostenuta dall’utilizzo del 100% di energia elettrica rinnovabile entro il 2025 e comunicata in occasione del recente Piano Industriale e di Sostenibilità.

In particolare, SBTi ha validato gli obiettivi Pirelli di ridurre le emissioni assolute di CO 2 dirette e indirette del 25% entro il 2025 rispetto al 2015 e di diminuire del 9% le emissioni assolute di CO 2 legate all’acquisto di materie prime entro il 2025 rispetto al 2018.

Nata dalla collaborazione tra CDP (ex Carbon Disclosure Project), Global Compact delle Nazioni Unite, World Resources Institute (WRI) e World Wildlife Fund for Nature (WWF), SBTi ha lo scopo di guidare le aziende nella definizione di obiettivi ambiziosi per contenere l’aumento delle temperature del pianeta.