Pirelli, Tronchetti perde il delfino . Dopo 6 mesi Papadimitriou lascia

I maligni dicono che è "durato" soltanto sei mesi. Altri invece concordano con quanto comunicato al mercato dallo stesso manager. Marco Tronchetti Provera dovrà subito mettersi alla ricerca di un nuovo delfino a cui lasciare nel 2023 il volante della Pirelli, perché con un colpo di scena Angelos Papadimitriou ha deciso di non essere più direttore generale e co-Ceo del colosso italiano degli pneumatici controllato dai cinesi di Chem China con il 46%. Papadimitriou, che a luglio scorso Tronchetti dopo una lunga ricerca e con l’aiuto della blasonata società di head hunting Spencer&Stuart aveva strappato alla famiglia Seragnoli, anch’essa investitrice nel salotto buono finanziario di Mediobanca, ha deciso di seguire una strada imprenditoriale personale.





I numeri e i galloni ci sono tutti. Greco di nascita, il quarantottenne Papadimitriou è anglosassone di formazione: dopo la laurea in Computer Science&Economics e un master ad Harvard, ha iniziato nei Laboratoires Fournier, proseguendo nella farmaceutica Schering Plough e dal 2003 è approdato in Glaxo a Londra, responsabile commerciale per l’Europa e poi capo del gruppo in Italia.

Dal 2010 al 2019 ha quindi guidato la bolognese Coesia, multinazionale tascabile tra i leader, in particolare con la principale controllata Gd, della packaging valley bolognese, con un giro d’affari di circa 2,2 miliardi di euro e circa 9 mila occupati nel business delle macchine per imballaggi. Società al cui timone Papadimitriou ha accelerato sull’internazionalizzazione. Un buon passaporto visto che Pirelli opera in 160 Paesi.

Nei piani del settantatreenne (appena compiuti) Tronchetti, alla guida del gruppo della Bicocca da quasi 30 anni, dopo un lungo regno avviato nel 1992 quando subentrò all’allora suocero Leopoldo Pirelli, uscito di scena dopo il fallito tentativo di scalare la tedesca Continental, a Papadimitriou sarebbero dovute andare le deleghe operative del colosso tricolore degli pneumatici dopo un periodo di affiancamento (da qui anche il ruolo di co-amministratore delegato in tandem) al termine di un passaggio di consegne iniziato a metà dello scorso anno e che doveva concludersi con l’indicazione al mercato nel primo semestre 2023, al rinnovo del cda rinnovato sei mesi fa dall’assemblea.

Che il manager fosse di alto valore lo si può capire anche dalla scelta della Pirelli di fare di tutto per spingere Papadimitriou a mantenere la carica di consigliere e componente del comitato strategie. Il capo della Bicocca invece ha fatto sapere che lo coinvolgerà per la nuova era degli investimenti da private equity di Camfin, la finanziaria di famiglia che ha in pancia il 10% della Pirelli.

Tronchetti, che assumerà ad interim la direzione generale, si metterà sin da subito alla ricerca di “una figura sul mercato - ha spiegato il board in una nota - che possa supportare l'execution del prossimo piano strategico, con una valorizzazione del management interno”. Secondo il cronoprogramma che si era dato per l’identificazione del nuovo delfino, il numero uno di Pirelli ha tempo fino a ottobre 2020. La Borsa non ha battuto ciglio all’uscita del manager (+1,93% a 4,479 il titolo degli pneumatici a fine seduta).

@andreadeugeni