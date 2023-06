"Pnrr-Corte dei Conti? Giusta la stretta": assist di Cassese alla Meloni

Pnrr-Corte dei Conti, l'Ue avverte: "Monitoremo la situazione italiana"

Sabino Cassese, presidente emerito della Corte Costituzionale, durante un incontro al Festival dell'Economia di Torino, lancia il suo assist al governo di Giorgia Meloni circa Pnrr e Corte dei Conti. "Ha fatto benissimo il governo a limitare il controllo preventivo della Corte dei Conti", ha detto il giurista che ha spiegato che "ci sono aspetti di merito sui controlli e di metodo sul modo in cui si è svolta questa vicenda che danno completamente ragione al governo e dimostrano che bisognerebbe che le grandi corporazioni dello Stato ripensassero al modo in cui agiscono nei confronti dello Stato di cui sono i rappresentanti". Ieri, il ministro gli Affari Europei, Coesione, Sud e Pnrr Raffaele Fitto in conferenza stampa dopo la cabina di regia ha infatti confermato la posizione "intransigente" del governo su Pnrr e Corte dei Conti.

Sul Pnrr è intervenuta oggi anche l'Europa. Un portavoce della Commissione Europea rispondendo a una domanda sulle misure del governo sulla Corte dei Conti ha dichiarato: "Noi abbiamo un accordo con l'Italia sulla necessità di avere un sistema di controlli efficace per quanto riguarda la spesa dei fondi del Pnrr ed è responsabilità delle autorità italiane che questi enti siano in grado di lavorare". "Le autorità italiane hanno istituito un ente ad hoc responsabile del controllo dei fondi del Pnrr, monitoreremo con grande attenzione cosa prevede la bozza di legge al riguardo della Corte dei Conti", ha aggiunto.