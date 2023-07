Pnrr, Gentiloni lascia l'Italia in stand by: "Serie le richieste di modifica”

Stallo Pnrr, Gentiloni: “Su terza rata da settimane dico prossimamente”

Imbarazzato e seccato. Così è parso il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni arrivando alla riunione dell'Eurogruppo. A chi gli ha chiesto quando arriverà la decisione della Commissione europea sulla terza rata del Pnrr dell'Italia ha risposto: "Sono tante settimane che dico prossimamente, prossimamente". Come voler dire: noi a Bruxelles non possiamo farci nulla se a Roma non mettono a posto le cose. Dai tecnici della Commissione, infatti, sono emerse perplessità sul dossier relativo ai 7.500 posti letto per studenti per un totale di 300 milioni di euro e il che che blocca la terza rata.

Gentiloni: “Verifiche veloci ma serie modifiche 4a rata”

Per quanto riguarda invece la quarta rata Gentiloni ammette che ancora non sono state prese decisioni. “Abbiamo ricevuto una richiesta dal Governo italiano di modificare dieci dei 27 obiettivi – ha ricordato -, la stiamo esaminando il più velocemente possibile e sulla base di questa valutazione che, ripeto, faremo il più velocemente possibile, daremo un ritorno al governo italiano, in seguito a questo nelle prossime settimane arriverà la vera e propria richiesta formale per la quarta rata e poi scatterà il periodo dei due mesi per la valutazione della Commissione".

"Tutto questo può sembrare complicato ma è certo se dobbiamo modificare così sostanzialmente i programmi, e nel caso della quarta rata si tratta di un terzo degli obiettivi, dobbiamo farlo verificando molto seriamente le condizioni e gli argomenti e prendendoci il tempo necessario ma vi assicuro che stiamo lavorando veramente con grandissimo impegno per ridurre il più possibile i tempi", ha assicurato l'ex premier italiano.

Pnrr, Gentiloni: “Tassi interesse non complicano attuazione”

"Le risorse previste dai programmi del Pnrr ci sono, la Commissione europea e' pronta ad erogarle e c’è un grande lavoro con i diversi Paesi, inclusa l'Italia, per concludere le valutazioni sulle diverse rate di erogazione. Non credo che la questione dei tassi d'interesse complichi particolarmente l'attuazione del Pnrr. Penso sia molto importante continuare a lavorare per abbassare l'inflazione, che e' una tassa occulta che colpisce soprattutto il ceto medio, il lavoro dipendente, le famiglie. Dobbiamo abbassarla senza ricadere in una visione di austerity che abbiamo abbandonato in questi anni".