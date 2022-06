Pornhub, terremoto ai vertici: si dimettono Ceo e direttore operativo

Bufera su Pornhub, via top manager della proprietaria MindGeek

Terremoto ai vertici di MindGeek, la societa' proprietaria di Pornhub. Il ceo Feras Antoon e il direttore operativo David Tasillo hanno dato le dimissioni con effetto immediato, pur rimanendo azionisti. Secondo un comunicato di MindGeek, "con l'azienda strategicamente posizionata per una crescita a lungo termine, la leadership esecutiva di MindGeek gestira' le operazioni quotidiane ad interim, mentre e' in corso la ricerca di un sostituto". MindGeek, che ha sede in Lussemburgo e possiede anche societa' di produzione di film per adulti, e' stata coinvolta in pesanti controversie negli ultimi anni.

La partenza dei due dirigenti ha fatto seguito alle critiche sul modello di business dell'azienda e alle crescenti tensioni con il suo proprietario, l'investitore austriaco Bernd Bergmair. MindGeek, con sede in Lussemburgo, ha dominato l'industria degli adulti dopo l'avvento dello streaming video. I ricavi hanno raggiunto un picco di circa 460 milioni di dollari nel 2018 e i margini di profitto si sono talvolta avvicinati al 50%. Ma e' stata poi portata sull'orlo del collasso alla fine del 2020 dopo che il suo sito di punta Pornhub e' stato tagliato fuori dal circuito di pagamenti Mastercard e Visa a seguito di indagini che hanno individuato contenuti illegali sulla piattaforma.

Secondo alcune accuse, che risalgono all'anno scorso, MindGeek avrebbe violato le leggi federali sul traffico sessuale e la pornografia infantile consentendo ai suoi utenti di pubblicare video pornografici con persone di eta' inferiore ai 18 anni. MindGeek ha negato queste accuse. L'azienda pensa ora ad un cambio di leadership considerando anche il fatto che gli ultimi anni sono stati difficili per il mondo del cinema per adulti, in cui MindGeek e' un attore incredibilmente potente.