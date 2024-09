Poste Italiane, scelto Ubs Europe come advisor per la cessione della quota del Mef

Poste: Mef individua advisor

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato in Ubs Europe, come advisor finanziario, e White & Case Europe, per la parte legale, come consulenti in vista del collocamento in Borsa di un ulteriore pacchetto di azioni di Poste Italiane. Lo rende noto il Mef. L'operazione è prevista dal Dpcm per l’alienazione di una quota della partecipazione di Poste Italiane detenuta dal ministero dell’Economia. Il Mef detiene complessivamente il 64% circa tra quote dirette e indirette.